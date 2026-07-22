El-Ehli Kulübü, yaz transfer döneminde yeni bir transferi tamamlamaya çok yaklaştı ve komşusu ve geleneksel rakibi İttihad'ı geride bıraktı.

Suudi Arabistan'da yayımlanan "El-Yevm" gazetesi, Hilal'in eski forveti Abdullah Redif'in, bu yaz transfer döneminde İttihad'a yapmayı planladığı transferin başarısız olmasının ardından El-Ehli'ye transfer olmaya yaklaştığını yazdı.

Hilal, Abdullah Redif'in, A takıma yükseltilmesinin üzerinden geçen 5 yılın ardından takımdan kesin olarak ayrıldığını açıkladı. Bu süre zarfında oyuncu Teavun, Şebab, İttifak ve El-Feyha kulüplerine kiralanmıştı.

Suudi gazetesi, Redif'in bu yaz transfer döneminde İttihad ile 3 sezonluk bir sözleşme üzerinde anlaştığını, bu sözleşme kapsamında her sezon 9 milyon olmak üzere toplam 27 milyon riyal alacağını belirtti.

Ancak İttihad, 23 yaşındaki oyuncuya transferi tamamlamak için gerekli nakit imkânının bulunmadığını bildirdi ve bu durum transfer sürecini durdurdu.

İttihad'a transferin başarısız olması nedeniyle Abdullah Redif, bu yaz transfer döneminde bedelsiz olarak El-Ehli'ye katılmak amacıyla, daha önce bu kulüpten aldığı teklifi kabul etmeye yöneliyor.

Redif'in, İngiliz Ivan Toney ve Suudi Firas El-Buraykan'ın ardından, Brezilyalı Ricardo Matias ile rekabet ederek El-Ehli Kulübü'nün üçüncü forveti olması bekleniyor.

Genç Suudi forvetin son tecrübesinin geçen sezonun ikinci yarısında El-Feyha kulübünde olduğu, bu süre zarfında yalnızca 8 maçta forma giydiği, hiç gol atamadığı, buna karşılık iki gol pası verdiği hatırlatılıyor.