Liverpool’un savunmada istikrar arayışına önemli bir destek geldi. Barcelona sportif direktörü Deco, Ronald Araujo’nun kalıcı olarak Anfield’a transferine resmen kapı açtı. Ağustos ayında kiralık olarak gelen Uruguaylı futbolcu, Andoni Iraola’nın savunma hattının önemli bir parçası hâline geldi ve Liverpool’un Premier Lig şampiyonluğu yarışında güçlü bir şekilde yer almasına yardımcı oldu.

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Deco, Araujo’nun Liverpool’daki yükselişinin ardından 47 milyon sterlinlik satın alma opsiyonunu doğruladı

Barcelona, Araujo’nun Liverpool’daki sezonluk kiralık dönemi sona erdiğinde kalıcı transferine onay vermeye hazır. Sportif direktör Deco, Liverpool’un 47 milyon sterlinlik satın alma opsiyonuna sahip olduğunu doğruladı. Ancak anlaşmanın tamamlanması için 27 yaşındaki savunmacının kişisel şartlarda da anlaşması gerekiyor.

Araujo, İspanya’da ritim bulmakta zorlandıktan sonra ağustos ayında Camp Nou’dan ayrılmak için maaşında indirimi kabul etti . Teknik direktör Andoni Iraola’nın ağırlıklı olarak sağ bekte görevlendirdiği oyuncu, Liverpool’un Premier Lig’de dördüncü sıraya yükselmesine yardımcı oldu.

Araujo’nun sağ kanatta oynadığı sekiz lig maçında Liverpool yalnızca altı gol yedi. Bu gollerin yarısı, Ryan Gravenberch’in kırmızı kart görmesinin ardından Manchester City’ye karşı alınan 3-0’lık yenilgide geldi.

Barcelona yöneticisi, eski kaptanın uyumunu övdü

Katalan radyo istasyonu Tot Costa’ya konuşan eski Chelsea ve Portekizli oyun kurucu Deco, eski Barcelona kaptanının İngiltere’de yeniden formunu bulmasından duyduğu kişisel memnuniyeti dile getirdi.

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Deco, “Ronald’la ilgili olarak hem (yardımcı) Bojan [Krkic] hem de ben, son birkaç yılda onunla çok şey yaşadık diye düşünüyorum,” dedi. “Şahsen onun adına mutluyum. Futbolun ötesinde, Barcelona’da çalışıyoruz; kulüp için en iyisini istiyoruz, kazanmalıyız, en iyi kadroyu istiyoruz. Ama günün sonunda gelişmeleri takip ediyor ve ilişkiler de kurmak istiyoruz.

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“Ronald son yıllarda kaptanlık yaptı. Kulüpte zor zamanlar yaşadı ama mutlu anları da oldu. Son yıllarda Barcelona’nın liderlerinden ve idollerinden biriydi. Bu yüzden biraz o sürece geri dönüyoruz: Sahadaki gidişat onun için en iyisi değildi. Kendi kararını veriyor, biz de buna saygı duyuyoruz; teknik direktör de öyle.

“Bizim için her şeyden önce en önemli olan, toparlanmış, mutlu ve spor kariyerinde olumlu bir dönemden geçen bir oyuncu görmek. Daha sonra orada kalmaya karar verirse Liverpool’un bir satın alma opsiyonu var. Ne yapmaları ya da yapmamaları gerektiğini gayet iyi biliyorlar ve kararı doğru zamanda vereceklerine inanıyorum.”

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Liverpool opsiyonu kullanırsa Barcelona’yı mali kazanç bekliyor

Barcelona, Araujo’nun Camp Nou’daki geçmiş katkılarına değer verse de Deco, Liverpool’un oyuncuyla anlaşması hâlinde savunmacının satışının Katalan kulübüne mali açıdan fayda sağlayacağını kabul etti.

Deco sözlerini şöyle sürdürdü: “Her şey bu yönde ilerlerse, Ronald iyi durumda ve mutluysa, orada kalmaya karar verirse, çünkü onunla da görüşmeleri gerekiyor. Artık mesele yalnızca opsiyon bedelini ödemeleri ve bunun bizim için iyi sonuçlanması değil. Birkaç nedenle mutlu oluruz: İşler yolunda gittiği için, Ronald mutlu olduğu için, bizim açımızdan iyi sonuçlandığı için. Barcelona’da geçirdiği dönemde bize yardımcı oldu.

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“Üstelik spor kariyerine sorunsuz şekilde devam etti. Sorunsuz ve mutlu bir şekilde, çünkü futbol biraz böyledir. Bazen gidişat pek iyi olmaz ama zamanı geldiğinde yine de birinin başarılı olmasını isteriz. Elbette para da gelirse fena olmaz, göreceğiz. Kiralık oyuncu getirdiğimizde bizim de olduğu gibi, onun opsiyonu kullanmak için belirlenmiş bir tarihi var. Sonrasında görüşmeye çalışabilir, bir çözüm üzerinde çalışabilirsiniz. Bu, o sıradaki durumumuza, oyuncuya ve bazı başka şeylere bağlı olacak.”

Liverpool’un kalıcı transfer için yazın kritik bir son tarihi var

Liverpool’un 47 milyon sterlinlik satın alma opsiyonunu kullanmak için belirlenmiş bir tarihe kadar süresi var. Bu da Iraola ve Anfield yönetimine, Araujo’nun istikrarını değerlendirmek için sezonun kalan bölümünü tanıyor. Liverpool transferi gerçekleştirmeye karar verirse, ilk kiralık transferini mümkün kılmak için daha düşük bir maaşı kabul eden Uruguaylı oyuncuyla yeni sözleşme şartlarını da görüşmek zorunda.

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Barcelona açısından durum, bu süre dolana kadar belirsizliğini koruyor. Liverpool opsiyonu zamanında kullanmazsa iki kulüp, sezon sonunda Barcelona’nın koşullarına ve Araujo’nun isteklerine bağlı olarak yeniden görüşebilir.