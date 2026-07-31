Para cezası ve transfer yasağı: İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Chelsea'ye yaptırım

İngiltere Futbol Federasyonu, transfer kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle suçlu bulunan Chelsea kulübüne, iki transfer dönemi boyunca transfer yasağı cezasını ertelemeli olarak ve 10 milyon sterlin para cezası verdi.

İngiltere Federasyonu, Chelsea'ye uygulanan transfer yasağının iki transfer dönemini kapsayacağını, ancak erteleme nedeniyle askıya alındığını doğruladı.

İngiliz "The Sun" gazetesine göre, Chelsea gizli bir temyiz sürecinin ardından ertelemeli 6 puan silme cezasından kurtuldu; ancak birkaç milyonluk para cezasını ödemekle yükümlü olacak.

Chelsea'ye, Eylül 2025'te İngiltere Federasyonu kurallarının 74 kez ihlal edilmesiyle ilgili suçlamalar yöneltilmiş, ancak kulüp temyize başvurmuştu.

Söz konusu 74 suçlama, "2009 ile 2022 yılları arasında uzanan" davranışlardan kaynaklandı ve Willian, Eden Hazard ile Samuel Eto'o transferlerini kapsadı.

Kulübün mevcut yönetimi, Chelsea'yi İngiltere Federasyonu'na kendisi bildirme yoluna gitti.

İngiltere Federasyonu'ndan bugün cuma günü yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Chelsea'ye, İngiltere Futbol Federasyonu'nun futbol menajerleri yönetmeliğini, aracılarla çalışma yönetmeliğini ve oyunculara üçüncü taraf yatırımı yönetmeliğini ihlal etmesi nedeniyle 10 milyon sterlin para cezası ile ertelemeli iki transfer dönemi tescil yasağı verildi."

Açıklamada şöyle devam edildi: "İngiltere Federasyonu, mevcut sahiplerin kulübü satın alır almaz bu ihlalleri kendileri bildirmesinin ardından Chelsea kulübüne, İngiltere Federasyonu'nun E1.2 kuralını 74 kez ihlal etme suçlaması yöneltti. İngiltere Federasyonu, bu davadan doğan bireysel ihlallere yönelik soruşturmayı sürdürüyor."

Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Chelsea kulübü, duruşmanın yapılmasından önce İngiltere Federasyonu'nun E1.2 kuralını 74 kez ihlal ettiğini kabul etti ve bağımsız bir düzenleme komitesi, 30 Haziran 2027'ye kadar askıya alınacak 6 puan silme cezası ile 10 milyon sterlin para cezası verdi."

Federasyon şu açıklamayı yaptı: "Kulüp, ertelemeli puan silme cezasına karşı temyize gitti; bağımsız bir temyiz kurulu temyizi kabul etti ve başka bir duruşmanın ardından bu cezayı iptal etti. Bunun yerine, temyiz kurulu 30 Haziran 2027'ye kadar ertelemeli olarak, tam ve art arda iki transfer dönemini kapsayan tescil yasağı verdi."

Açıklama şöyle sona erdi: "Düzenleme komitesi tarafından verilen 10 milyon sterlin tutarındaki para cezası temyize açık değildi ve bu tutarın tamamı altyapı futboluna yatırılacak."