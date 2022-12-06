Papy Djilobodji futbolu bıraktıktan sonra Gaziantep'te yaşamak istiyor

Gaziantep FK'nin Senegalli oyuncusu Papy Djilobodji, profesyonel futbolculuk kariyerinin ardından da Gaziantep'te yaşamak istediğini söyledi. Tecrübeli oyuncu, Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada kamp çalışmalarını sürdürdükleri Antalya'da AA muhabirine açıklamada bulundu.

Gaziantep FK'ta profesyonel futbolculuk kariyerine devam etmek istediğini ifade eden 34 yaşındaki oyuncu, profesyonel sporu bıraktıktan sonra Gaziantep'te yaşamak istediğini belirterek, Türkçeyi de öğrenmek istediğini ifade etti.

"Türkçe çok kelime biliyorum. Türkçe konuşmak için de buradan dönünce dersler almaya başlayacağım. Herhangi bir teklif olursa, tabii bize de uygun olursa Gaziantep'te kalmak, devam etmek isterim.

Gelecekte ne olur, kader ne getirir onu bilemiyoruz ama Gaziantep halkı beni çok sevdi ben de onların sevgisine layık olmak, o sevgiyi geri vermek için burada kalmak istiyorum. İnşallah burada devam ederim.

Gaziantep'te istikrar yakalamamın sebebi şu anda daha çok tecrübeye sahibim. Yaşım da biraz ilerlediği için futbolu daha iyi biliyorum, vücudumu da çok iyi tanıyorum.

Ne yapmam gerektiğini, takım arkadaşlarıma nasıl destek olmam gerektiğini, nasıl yardım etmem gerektiğini biliyorum. Burada istikrarlı bir şekilde devam etmek için iyi idmanlar yapıyorum.

Kendime iyi bakıyorum. Gaziantep halkı bana gerçekten çok büyük sevgi gösterdi ben de o sevgiye layık olmak için elimden geleni yapıyorum"