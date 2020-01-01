Papiss Cisse'nin menajeri: Beşiktaş ile yaptığımız görüşme olumlu geçti

Alanyaspor'un golcü oyuncusu Cisse'nin menajeri Beşiktaş ile görüştüklerini ve anlaşmaya yakın olduklarını açıkladı.

Süper Lig’de formasıyla bu sezon başarılı bir grafik çizerek forma giydiği 29 lig maçında 22 gol atma başarısı gösteren Papiss Cisse’nin menajeri Beşiktaş iddialarını doğruladı.

Oyuncunun menajeri Sedat Atmaca, siyah-beyazlı kulüple sözleşme süresi konusunda anlaştıklarını, ancak ücretleri konuştuklarını belirtti.

Radyospor’ a konuşan Atmaca, “Görüşmelerimiz devam ediyor. Ya Beşiktaş ya başka bir yer olacak. Birkaç güne açıklanacaktır. Beşiktaş’la yaptığımız görüşme olumlu geçti ancak rakamlarda anlaşmaya çalışıyoruz. Sözleşme 1+1 olacak ancak maaş konusu netleşmedi. Cisse, Beşiktaş’a çok olumlu bakıyor ve orada oynamak istiyor. Beşiktaş gibi büyük bir kulüpte herkes oynamak ister. İnşallah bu sezon ligi gol kralı olarak bitirir. Yaşı konusunda soru işaretleri olabilir ancak bence onun biyolojik yaşı 20. Kupa finalinde de oynayacak ve 'İnşallah kupayı kaldıracağız' diyor. Beşiktaş tribünlerini coşturacaktır. Birkaç güne bu işin kesinleşmesini bekliyoruz. Sezon bitmeden önce imzalar atılmıyor. Şu anda Alanyaspor’un sözleşmeli oyuncusu” şeklinde konuştu.

Cisse bu sezon 29 lig maçında 22 gol atıp, bir de asist yaparken, finale yükseldikleri Kupası’nda ise 5 maçta 4 gol 1 asistlik performans sergiledi.