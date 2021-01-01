Papiss Cisse: Bayern Münih istedi, Senegal'i seçtim

Fenerbahçe'nin Senegalli santrforu Papiss Cisse, 2012 yılında Bundesliga devi Bayern Münih'in kendisini transfer etmek istediğini açıkladı.

Fenerbahçe'ye daha büyük beklentlerle gelen fakat şu anda tartışılan isimler arasında olan Papiss Cisse, ülkesi Senegal'de yayın yapan bir kanala açıklamalarda bulundu.

Papiss Cisse: Fenerbahçe, Türkiye'nin Real Madrid'i

2sTV'ye konuşan tecrübeli futbolcu, ilerlemiş yaşına rağmen sarı-lacivertli kulübe transfer olmayı bir başarı olarak nitelendiriyor: "35 yaşında Fenerbahçe ile sözleşme imzaladım. Bugüne kadar hangi Afrikalı futbolcu 35 yaşnda Fenerbahçe ile sözleşme imzaladı? Fenerbahçe'nin 30 milyondan fazla taraftarı var. Burası Türkiye'nin Real Madrid'i. Burada olduğum için kendimle gurur duyuyorum. Fenerbahçe'ye gidebilmek için çok çalıştım. Az uyudum, erken uyandım, takımla antrenman yaptıktan sonra evde çalışmalarıma devam ettim."

Papiss Cisse: Futbolu bırakmaya hazırım

Cisse, artık yeşil sahalardan ayrılma vaktinin geldiğini şu sözlerle anlatıyor: "Psikolojik olarak da mental olarak da futbolu bırakmaya hazırım. Bugün bile hazırım. Uzun zamandır kendimi buna hazırlıyorum. Benim hedefim futbolu bıraktığımda başımın dik olması.''

Papiss Cisse, Bayern Münih'i neden reddetti?

Senegalli futbolcu, Alman devi Bayern Münih'ten teklif aldığını da sözlerine ekliyor: 2012 Afrika Uluslar Kupası öncesinde menajerim Bayern Münih'in beni istediğini söyledi. Ancak transferin gerçekleşmesi için Senegal ile Afrika Kupası'na katılmamam gerekiyordu. Menajerime Senegal'i seçtiğimi söyledim. Gençtim ve önümde uzun bir gelecek vardı. Birkaç gün sonra bu kez Portsmouth'tan teklif geldi ve onlar da aynısını istedi. Bunları kabul edemezdim.''

Sezon başında Aytemiz Alanyaspor'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Papiss Cisse, sarı-lacivertli formayla 22 maça çıktı. Tecrübeli oyuncu, söz konusu 22 mücadelede 4 gol atıp 1 de asist yaptı.

Editör yorumu

Bu sezon rakip kalede pozisyon üretmekte ve ürettiği pozisyonları gole çevirmekte zorlanan Fenerbahçe'de Erol Bulut, Papiss Cisse'den daha fazla yararlanabilirdi. Her ne kadar sezon başında bazı net pozisyonları harca da genel olarak bitiricilik özelliğive'ın önünde. Özellikle oyun merkezinin ileride olduğu, kapanan takımlara karşı oynanan maçlarda Senegalli oyuncudan neden daha fazla faydalanılmadığını anlamak güç.