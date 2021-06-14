Papin: "Deschamps, Giroud ile Mbappe’yi barıştırabilir"

Fransa’nın şampiyonluk şansını değerlendiren Jean-Pierre Papin, Giroud ile Mbappe arasındaki sürtüşmeye de değindi.

80’li ve 90’lı yıllarda Fransa milli takımının önemli golcülerinden olan Papin, teknik direktör Didier Deschamps’ın şampiyonluk için gereken herşeye sahip olduğunu düşünüyor.

Kupanın favorisi olarak gösterilen Fransa’nın hücum hattı tam bir yıldızlar geçidi. Deschamps’ın elinde Kylian Mbappe, Antoine Griezmann, Kingsley Coman, Olivier Giroud, Ousmane Dembele, Wissam Ben Yedder ve Karim Benzema’dan oluşan zengin bir yelpaze var.

'Joker' Benzema

Bu isimleri “yedi silahşörler” olarak tanımlayan Papin, uzun aradan sonra milli takıma dönen Benzema’ya ise “joker” yakıştırması yapıyor.

“Avrupa’nın en iyi oyuncularından biriyseniz, yeriniz milli takımdır.”

“Bana göre Benzema, Robert Lewandowski’yle birlikte Avrupa’nın en istikrarlı hücumcusu.”

“Benzema yokken bile yapbozun hiçbir parçası eksik değildi. O bir joker.”

Deschamps'a güveniyor

Papin, Mbappe ile Giroud arasındaki gerilimin ise kısa sürede çözüleceğine inanıyor. Marsilya’da Deschamps ile birlikte top koşturan Papin, eski takım arkadaşının bu soruna başarıyla müdahale edeceğinden emin.

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“Deschamps çok tecrübeli bir teknik adam, bu sorunla başa çıkabilir.”

“O bir oyuncudan daha fazlasıydı. Birleştirici bir güce sahipti.”

“Çok konuşur ve hep mantıklı şeyler söylerdi. Bu ona teknik direktörlüğe de taşıdığı bir otorite sağlıyordu.”

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