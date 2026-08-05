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imago-sport-1080706945.jpgAnadolu Agency

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"Papara Park" tarihe geçmek için kapılarını açıyor: Trabzon, Salah'ın imza töreninin tarihini açıkladı

Transfers
M. Salah
Trabzonspor
Mısır
Türkiye

Türk kulübü tarihinin en önemli olayına hazırlanıyor

Trabzonspor, yeni yıldızı Muhammed Salah'ın tanıtım töreninin yarın akşam, oyuncunun Türkiye'ye gelmesinin ve takıma transfer işlemlerini tamamlamasının ardından "Papara Park" stadında düzenleneceğini açıkladı.

Kulüp, resmi açıklamasında tanıtım töreninin yerel saatle 19.30'da yapılacağını belirterek, taraftarlarını Mısır Milli Takımı kaptanıyla birlikte "tarih yazmak ve unutulmaz bir yolculukta ilk adımı atmak" için yeni sezon formalarını giyerek katılmaya davet etti.

Açıklama, Salah'ın transfer işlemlerini resmi olarak tamamlamak amacıyla kulübün sağlık partneri olan "Acıbadem Maslak" hastanesinde sağlık kontrollerinden geçmesinin ardından geldi.

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Trabzonspor crest
Trabzonspor
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Trabzonspor daha önce taraftarlarından, oyuncuyu bugün karşılamak üzere Trabzon Havalimanı'na giderken izdihamı önlemek amacıyla özel araç kullanmaktan kaçınmalarını istemiş, ayrıca genel güvenliği korumak ve hava trafiğine herhangi bir olumsuz etkiyi önlemek için çok sayıda meşale yakmamaları çağrısında bulunmuştu.

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Türk kulübü, çarşamba günü, İngiliz kulübüyle sözleşmesinin sona ermesiyle Liverpool'daki serüveninin ardından Muhammed Salah'ı bonservissiz olarak resmen kadrosuna kattığını duyurdu.

Türk basınındaki çeşitli haberlere göre Salah, Trabzonspor ile yıllık 17 milyon euro maaşın yanı sıra bir dizi ek prim ve avantaj karşılığında iki yıllık bir sözleşme imzaladı.

Mısırlı yıldız, Liverpool ile geçirdiği ve pek çok yerel, kıtasal ve dünya çapında kupa kazandığı, ayrıca kendisini kulübün ve İngiltere Premier Ligi tarihinin en önemli oyuncularından biri hâline getiren bir dizi bireysel başarı ve rekora imza attığı olağanüstü dokuz yıllık bir yolculuğun ardından kariyerinde yeni bir sayfa açıyor.

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