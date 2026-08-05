Trabzonspor, yeni yıldızı Muhammed Salah için tanıtım töreni düzenleyeceğini açıkladı. Oyuncunun Türkiye'ye gelişinin ve takıma transfer işlemlerinin tamamlanmasının ardından, tören yarın perşembe akşamı "Papara Park" stadında gerçekleştirilecek.

Kulüp, resmi açıklamasında tanıtım töreninin yerel saatle 19.30'da yapılacağını belirterek, taraftarlarını Mısır Milli Takımı'nın kaptanıyla birlikte "tarih yazmak ve unutulmaz bir yolculukta ilk adımı atmak" için yeni sezon formalarını giyerek törene katılmaya davet etti.

Açıklama, Salah'ın transfer işlemlerinin resmi olarak tamamlanmasına hazırlık amacıyla kulübün sağlık ortağı "Acıbadem Maslak" Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçmesinin ardından geldi.

Trabzonspor daha önce taraftarlarından, oyuncuyu karşılamak için bugün Trabzon Havalimanı'na giderken kalabalığı önlemek adına özel araç kullanmaktan kaçınmalarını istemiş, ayrıca genel güvenliğin korunması ve hava trafiğinin herhangi bir şekilde etkilenmemesi için çok sayıda meşale yakmamaları çağrısında bulunmuştu.

Türk kulübü, çarşamba günü Muhammed Salah ile bonservis bedeli olmadan resmi olarak anlaştığını açıkladı. Bu transfer, oyuncunun İngiliz kulübü Liverpool ile olan sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte bu takımdaki serüveninin bitmesinin ardından gerçekleşti.

Çeşitli Türk basın kaynaklarına göre Salah, Trabzonspor ile yıllık 17 milyon euro maaşın yanı sıra bir dizi teşvik ve ek avantaj karşılığında iki yıllık bir sözleşme imzaladı.

Mısırlı yıldız, Liverpool ile geçirdiği ve birçok yerel, kıtasal ve dünya kupasını kazandığı dokuz yıllık olağanüstü bir yolculuğun ardından futbol kariyerinde yeni bir sayfa açıyor. Bu süreçte kendisini kulübün ve İngiltere Premier Lig'inin tarihindeki en önemli oyunculardan biri hâline getiren bir dizi bireysel başarıya ve rekora da imza attı.