Trabzonspor ile konuğu Alman ekibi Freiburg arasında oynanan karşılaşma, Avrupa Konferans Ligi'nde lig aşamasının üçüncü haftasında Papara Park'ta ev sahibi takımın mağlubiyetiyle sona erdi.

Alman ekibi, 14. dakikada kalesinde Onana'nın yetersiz müdahalesinin ardından ceza sahası içinde topu takip eden Lukas Kübler'in erken golüyle maçın kaderini belirledi.

Trabzonspor maç boyunca geri dönmeye çalıştı; en tehlikeli fırsatları, ortalanan topu göğsüyle kontrol edip üst direğin üzerinden vuran Mısırlı Mohamed Salah ile geldi. Ayrıca kullandığı serbest vuruşu baraj uzaklaştırdı ve hareketleri ile paslarıyla teknik anlar sundu.

Trabzonsporlu oyuncular, Nijeryalı forvet Onuachu'nun ceza sahası içinde maruz kaldığı itmenin ardından penaltı beklediler ancak hakem oyunun devamını işaret etti.

Trabzonspor ikinci yarıda beraberlik golü arayışıyla Onuachu ve öne çıkan savunmacılara yüksek toplara dayalı bir oyun benimsedi ancak başarılı olamadı. Buna karşılık Freiburg kontra ataklarda ve duran toplarda tehlikeliydi ve birden fazla pozisyonda skoru artırmanın eşiğine geldi.

Maç, Trabzonspor adına en tehlikeli fırsat anına sahne oldu; Mısırlı Mohamed Salah 60. dakikada kesin bir golü kale çizgisi üzerinden harcadı. Köşe vuruşundan kaleyle karşı karşıya ulaşan topu tuhaf bir şekilde Alman ekibin kalecisinin eline bıraktı ve tribünlerdeki büyük bir hayal kırıklığının ortasında beraberlik golünü kaçırdı.

Mağlubiyete rağmen Trabzonspor, son 16 turuna doğrudan yükselme bölgesindeki yerini korudu; 3 maçta topladığı 6 puanla sekizinci sırada yer alıyor. Küçük klasmanın lideri Monaco'nun averajla gerisinde ve puanını yine 6'ya yükselten Freiburg ile eşit konumda bulunuyor.

Bir diğer karşılaşmada, Atalanta ile konuğu Kazak ekibi Kairat Almatı arasındaki maç 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı. Konuk ekip, 53. dakikada Mark Gual ile öne geçti; ardından Atalanta, Nikola Krstovic'in geç golüyle (82) beraberliği yakaladı.

Crvena Zvezda Belgrad, konuğu Inter d'Escaldes karşısında maçın kaderini tersine çevirerek her iki takımdan birer olmak üzere iki kırmızı kartın görüldüğü maçta 2-1'lik geç bir galibiyet elde etti.

Konuk ekip önce Arellano ile öne geçmişti; ardından Vladimir Lucic, Crvena Zvezda adına beraberliği yakaladı ve son olarak Yuta Nakayama uzatma dakikalarında öldürücü galibiyet golünü kaydetti.

Aynı hafta içinde Ajax, ev sahibi Danimarka ekibi Midtjylland'ı 6-1'lik ağır bir skorla ezdi geçti. Ajax adına Nijeryalı Tolulope Arokodare erken dakikalarda golleri açtı ve ikinci golünü de ekledi; ardından Owen Wijndal, Davy Klaassen, Oscar Gloukh ve Marcos Leonardo farkı açarken, Midtjylland'ın tek onur golünü Friday Etim kaydetti.