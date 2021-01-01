Papa'dan Maradona yorumu: Sahada bir şairdi

Arjantinli olan Papa Francis, geçtiğimiz sene hayatını kaybeden Diego Armando Maradona hakkında konuştu.

doğumlu Papa Francis, İtalya'nın yüksek tirajlı gazetelerinden Gazzetta dello Sport'a bir röportaj verdi ve futbol ile ilgili anılarından bahsetti. Papa'nın gündeminde ise geçtiğimiz senenin en büyük kayıplarından biri olan Diego Armando Maradona vardı.

Öğrencilik yıllarını 'nın Frankfurt kentinde geçiren Papa, Arjantin ile Batı Almanya arasında oynanan 1986 Dünya Kupası finalini futbol anılarında özel bir yere kodyu.Papa, "Arjantin'in Maradona sayesinde kazandığı 1986 Dünya Kupası ile kişisel bir hafızam var. Frankfurt'taydım, benim için zor zamanlardı. Dil öğreniyor ve tezim için materyal topluyordum. Dünya Kupası finalini izleyemedim. Ertesi gün Almanca dersi sırasında bir Japon öğrenci tahtaya 'Viva Argentina' yazınca sonucu öğrendim. Kişisel olarak bunu yalnızlığın zaferi olarak hatırlıyorum çünkü o zaferin sevincini paylaşacak kimsem yoktu" ifadelerini kullandı.

Maradona'yı "Sahada bir şairdi, 'de olduğu gibi Arjantin'de de milyonlarca insanı sevindiren büyük bir şampiyondu. Aynı zamanda çok kırılgan bir adamdı" sözleriyle tasvir eden Papa, "Diego Armando Maradona ile 2014'te Barış Maçı sırasında tanıştım: Diego'nun dünyanın her yerindeki muhtaçlarla ilgilenen vakıfıyla yaptığı her işi zevkle hatırlıyorum. Onun ölümü bana söylendiğinde dua ettim ve aileye birkaç kişisel teselli sözü ile bir tespih gönderdim" dedi.

Daha fazla takım

Papa Francis çocukken Buenos Aires sokaklarında futbol oynadığını ve genelde kaleci olduğunu da sözlerine ekledi. 84 yaşındaki din adamı "Kaleci olmak benim için harika bir okuldu. Kaleci, her taraftan gelebilecek tehlikelere karşılık vermeye hazır olmalıdır" dedi.