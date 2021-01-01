Paolo Maldini'den Milan taraftarına Zlatan Ibrahimovic müjdesi

İsveçli yıldızın Milan ile sözleşme uzatmasının önünde birkaç küçük detay kaldı.

Milan taraftarının ilerleyen yaşına rağmen attığı gollerle kırmızı-siyahlı takımı şampiyonluk yarışında tutan efsane oyuncu Zlatan Ibrahimovic hakkında bir süredir beklediği müjdeli haber bir başka efsaneden geldi.

Bir süredir direktör pozisyonunda çalışan Paolo Maldini, İsveçli yıldızın kısa sürede sözleşme uzatacağını söyledi.

Paolo Maldini ne söyledi?

Sky Sports Italiya'ya konuşan Maldini, yeni sözleşme için sadece birkaç ufak detayın kaldığını söyledi. Maldini sözleşmesi sona erecek olan bir diğer isim Gianluigi Donnarumma ile yapılan görüşmelere de değindi.

"Ibrahimovic'in takımda kalmasını istiyoruz ve onun da arzusu bu yönde. Yeni sözleşme imzalamaya çok yakınız.

"Sadece birkaç ufak detay kaldı. Kısa bir süre sonra anlaşacağımıza inanıyorum. Donnarumma konusu ise biraz daha karışık. Yeni bir anlaşmaya varmak için her iki taraf da durumundan memnun olmalı."

Ibrahimovic ne söyledi?

Geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada Milan'da kalmak istediğini söyleyen Ibrahimovic, kulübün istemesi halinde sözleşme imzalamaya hazır olduğunu söylemişti.

"Yeni sözleşme için görüşeceğiz ve Milan kalmamı isterse imza atmaya hazırım. Takım arkadaşlarım olmadan geçirdiğim günler çocuklarım olmadan geçirdiğim günlere benziyor.

"Milan'ı seviyorum ve burada kalmak istiyorum."

Ibrahimovic Milan'da ne yaptı?

MLS macerasının ardından tekrar döndüğü Milan formasıyla bu sezon Serie A'da 15, bütün kulvarlarda ise toplam 15 gol atan Ibrahimovic, Milan'ın uzun bir aranın ardından yeniden şampiyonluk mücadelesi vermesinde önemli bir oynamıştı.

39 yaşındaki yıldız Euro 2020 öncesinde İsveç Milli Takımı'na da geri dönmüştü.