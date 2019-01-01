Paolo Maldini ve Zvonimir Boban, Milan'ın idari kadrosuna katıldı

Milan’da, Leonardo ve Gennaro Gattuso’nun ayrılmasının ardından yeni bir dönem başlıyor.

İtalya ’nın köklü ekiplerinden , eski oyuncuları Paolo Maldini ve Zvonimir Boban’ı idari kadroya dahil etti.

Kırmızı-siyahlı kulübün efsane kaptanlarından Paolo Maldini, Milan’ın yeni sportif direktörü olurken, Zvonimir Boban ise futbol sorumlusu görevine getirildi.

Milan yöneticisi Ivan Gazidis, kulübün resmi internet sitesine yaptığı açıklamada “Paolo, bu kulübün kalitesini barındıran yapı taşlarından biri. Ona sportif direktörlüğü vermekten son derece mutluyum. Onunla birlikte yüksek kaliteye sahip profesyonellerin bulunduğu modern bir kulüp inşa edeceğiz. Beraber başladığımız bu yolculukta, büyük enerji ve özveri gerektiren zorlu bir projeyi tamamlamayı amaçlıyoruz. Bu konuda Paolo’ya güvenim tam” ifadelerini kullandı.

Zvonimir Boban ise “Ait olduğum Milan’a geri dönmekten dolayı çok mutluyum. Görevde olduğum süre boyunca katkı sağlamaya çalışacağım. Milan mutlaka zirvede ve kazanan bir kulüp haline gelmeli. Paolo beni arayıp bu görev için uygun olup olmadığımı sormak amacıyla aradığında gece yarısında arabama atlayıp onun Milan’daki evine gittim. Konuşmalar yapıldıktan sonra her şey çok daha açık bir hale geldi. Umarım bana olan güveni boşa çıkarmam” açıklamasında bulundu.