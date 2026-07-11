Paolo Maldini dört yıllık sözleşme imzaladı ve teknik direktör olarak göreve hemen başlayacak

Paolo Maldini, İtalya Futbol Federasyonu’nun teknik direktörlüğüne atandı. Efsanevi eski stoper, 2030 Dünya Kupası’na kadar geçerli bir sözleşme imzaladı. AC Milan ve PSG gibi kulüplerin eski yöneticisi Leonardo ise Maldini’nin danışmanı olacak.

Üst üste üçüncü kez Dünya Kupası'na katılamamanın ardından İtalya Futbol Federasyonu (FIGC) içinde büyük değişiklikler yaşandı. Milli takım teknik direktörü Gennaro Gattuso, federasyon başkanı Gabriele Gravina ve takım menajeri Gianluigi Buffon görevlerinden ayrıldı ya da görevden alındı.

FIGC, ne pahasına olursa olsun 2030 Dünya Kupası'nı da kaçırmamak istiyor. Bu misyona yardımcı olmak için Gravina'nın halefi Giovani Malagò, FIGC bünyesinde teknik direktörlük pozisyonunu oluşturmaya karar verdi.

Teknik direktörlüğün yanı sıra Maldini’ye Club Italia’nın başkanlığı da emanet edildi. Club Italia, İtalya’nın tüm milli futbol takımlarını yöneten ve koordine eden FIGC’nin çatı kuruluşudur.

Malagò, “Maldini her zaman hedefim olmuştur,” diyor. “FIGC’nin teknik bölümünü yönetmek için doğru kişinin o olacağını düşündüm; bu bölüm sadece A milli takımı değil, aynı zamanda genç milli takımları da kapsıyor.”

"İki hafta boyunca tüm projeleri en ince ayrıntısına kadar tartıştık. Paolo, işin kapsamlı, zorlu ve meydan okurcasına olması nedeniyle Leonardo’yu danışman olarak ekibe dahil etmek istediğini bana hemen söyledi."

"Mutluyum, çünkü Leonardo’ya derin bir saygı duyuyorum. Şu andan 2030’a kadar, 2028 Avrupa Şampiyonası üzerinden bir sonraki Dünya Kupası’na ulaşmamızı sağlayacak dört yıllık bir sözleşme imzaladık," diyor Malagò.



