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Juventus'tan Troyes'a uzanan yolculuğunda alt liglerde ve İspanya'da da forma giydi. Paolo Gozzi Iweru, Juventus altyapısının bütün kademelerinden geçerek yetiştikten sonra birbirinden çok farklı futbol ortamlarında kariyerini şekillendirdi. Şimdi ise teknik ve fiziksel özelliklerinin kendisini gerçekten üst düzeye taşıyabileceği Ligue 1'de kendini kabul ettirmeye çalışıyor.

2001 doğumlu, sol ayaklı bir stoper olan ve baba tarafından İtalyan, anne tarafından Nijeryalı olan Gozzi Iweru, İtalya'nın genç millî takımlarının bütün kademelerinden geçti. Juventus formasıyla Serie A'da ilk maçına çıktıktan sonra Fuenlabrada, Genoa, Pescara ve Red Star'da profesyonel futbolu deneyimledi. Kariyerinde yeni bir sayfa açma fırsatını ise 2024 yazında Troyes'a transfer olmasıyla yakaladı.



Calciomercato ve Goal'e konuşan İtalyan stoper, kariyerinin tüm yönlerine değinirken Fransa ve İtalya futbolu arasındaki büyük farkları da anlattı.

Fransa'dan başlayalım. Troyes'a geldin ve kulübün yeniden Ligue 1'e yükselmesine katkıda bulundun. Fransa'daki bu iki yıl senin için nasıl geçti? Bu deneyim saha içinde ve dışında gelişmene ne kadar yardımcı oldu?

"Burada kendimi iyi hissettim. Gençlere yaklaşım İtalya'dakinden biraz farklı ve futbol bazı açılardan biraz daha zor. Burada farklı toplulukların kaynaşması çok yaygın; ülkede çok kültürlülük oranı oldukça yüksek. Bu yüzden takıma uyum sağlamam da doğal bir şekilde gerçekleşti. Ayrıca Fransızca konuşuyorum ve bir süre Fransa'da yaşamıştım; bu da bana yardımcı oldu. Burada olmaktan mutluyum."

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Troyes'da nasıl bir ortam buldun? Nasıl bir kulüp? Kulüp, soyunma odası ve Fransa'da futbolun yaşanış biçimiyle ilgili seni en çok ne etkiledi?

"Ortam olumlu. Geldiğimde takım kötü bir sezon geçirmişti ve Fransa üçüncü ligine düşme tehlikesi yaşıyordu. Kulüp zor bir dönemden geçiyordu ama çok iyi toparlandık ve bizi yeniden Ligue 1'e taşıyan önemli bir süreç geçirdik. Burada futbol İtalya'daki gibi yaşanmıyor; insanlar stadyuma daha az geliyor ve futbola daha az bağlılık duyuyor. Yine de iyi işler yapabiliriz."

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Şimdi, İtalya'ya kıyasla yoğunluğu ve fiziksel mücadelesi farklı olan Ligue 1'de oynama fırsatın var... Seni özellikle etkileyen bir forvet ya da takım oldu mu?

"Fransa'da fiziksel mücadele kesinlikle daha fazla ama teknik kalite de yüksek; taktik ise belki İtalya'ya göre daha az ön planda. Daha fazla boş alan var ve sahanın her yerinde oynamaya hazır olmalısınız. İtalya'da ise savunmacı daha fazla korunuyor; bire bir savunmadan çok savunma hattıyla birlikte savunma yapıyor. Ligue 1'de Kvaratskhelia gibi oyunculara karşı oynamak istiyordum ama şimdiye kadar fırsat olmadı. Bir de Doué, Dembélé... Hepsi gerçekten çok iyi. Soyunma odasında ise hepimiz Monaco'lu Balogun'dan övgüyle söz ediyoruz: Güçlü, hızlı ve her zaman tehlikeli bir forvet. Karşılaşması en zor oyunculardan biri."

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Kendini nasıl bir savunmacı olarak tanımlarsın? Dörtlü savunmanın merkezinde mi, yoksa üçlü savunmada mı daha rahat hissediyorsun?

"Aslında zaman zaman bek olarak da oynadım ve o pozisyonda görev yapabilirim. Ama asıl mevkimiz dörtlü savunmada stoper. Üçlü savunmada da oynadım ve bundan hoşlanıyorum; iki sistemi de iyi uygulayabildiğimi düşünüyorum. Sol ayaklı bir savunmacıyım, geriden oyun kurmayı ve derinlemesine pas atmayı seviyorum. Hava toplarında muhtemelen hâlâ gelişmem gerekiyor ama burada bunun üzerinde çalışıyorum ve bu açıdan ilerlediğimi hissediyorum. İtalya'da aldığım eğitim taktik açıdan bana kesinlikle çok yardımcı oldu: Nasıl hareket etmem gerektiğini biliyorum. Vücut pozisyonunun ve hareketlerin önemini burada yetişen birçok oyuncudan daha iyi biliyorum çünkü Fransa'da bu konu üzerinde daha az ve biraz farklı çalışılıyor."

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İtalya ile Fransa'daki antrenman çalışmaları gerçekten bu kadar farklı mı?

"Genel olarak İtalya ile Fransa'daki günlük çalışmalar arasında bir fark gördüm. İtalya'da takımlar üst seviyeye çıktığında birlikte çalışmaya çok, bireysel çalışmaya ise daha az ağırlık veriyor. Fransa'da ise oyuncunun bireysel gelişimi üzerinde daha fazla duruluyor. Bu nedenle adam markajı ve savunma pozisyonlarını yönetme gibi bazı alanlarda çok gelişiyorum."

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Kariyerinde örnek aldığın ya da bugün izlemekten hoşlandığın bir savunmacı var mı?

"Juventus'tayken Giorgio Chiellini'yi çok severdim. Hem bire bir markajda hem de savunma hattındaki oyununda savunma yapış biçimiyle herkesin en iyisiydi. Günümüz savunmacıları arasında ise özellikle geriden oyun kurma ve topla iyi oynama becerisi nedeniyle Upamecano'yu beğeniyorum."

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Juventus'tan söz ettin; sen de kulübün altyapısında yetiştin. Torino'ya çok genç yaşta geldin. O dönemi, bu tercihi ve hayatının nasıl değiştiğini anlatır mısın?

"Juventus'a her şeyimi borçluyum. Sanırım 10 yaşımdan 21 yaşıma kadar gelişmemi sağladılar; bana önce futbolcu, sonra insan olmayı öğrettiler. Orada okula gittim, orada eğitim aldım. Hayatımın çok önemli bir dönemiydi. Juventus'a gelişim oldukça basit oldu. Torino'daki başka küçük bir kulüpte oynarken onlara karşı bir maça çıktım ve iyi oynadım. Ertesi hafta beni aradılar, deneme antrenmanına çıktım ve ardından beni aldılar."

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A takımla Serie A'daki ilk maçına da çıktın. O an neler hissettin?

"Evet, SPAL'a karşıydı. Bir gün önce A takımla antrenmana çıkmıştım ve iyi bir antrenman geçirmiştim. O sırada Juventus şampiyonluğu fiilen garantilemişti. Takımın başında Allegri vardı ve Şampiyonlar Ligi açısından önemli olan Ajax maçına odaklanmaları gerekiyordu. Bu yüzden beni maç kadrosuna aldılar. Zaten çok şaşırmıştım çünkü gerçekten oynayabileceğimi düşünmüyordum. Sonra maçtan üç saat önce Allegri beni odasına çağırdı ve 'Seni ilk 11'de oynatacağım, hazır mısın?' dedi. Ben de elbette hazır olduğumu söyledim; sonrası kendiliğinden gelişti. Kesinlikle beklemiyordum. Büyük bir kaygıyla geçen, hayatımın en uzun saatleriydi. Ama sonunda kendime 'Bu, hayatımın fırsatı' dedim ve sahaya kararlılıkla çıktım. Bireysel açıdan iyi geçti; kaybetmemize rağmen performansımdan memnundum. Genel olarak harika bir deneyimdi."

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Juventus 23 Yaş Altı takımında da oynadın. Geriye baktığında, Primavera'dan profesyonel futbola geçiş için bunun gençler açısından doğru adım olduğunu düşünüyor musun?

"O yılı düşündüğümde, bireysel açıdan bakarsam, o sırada profesyonel futbola henüz hazır olmayabilirdim ve 23 Yaş Altı takımı bana faydalı oldu. Ancak bugün Fransa'da olanları da gördüğümde, burada 17 yaşında bile fazla tereddüt edilmeden A takıma çıkılabildiğini fark ediyorum. Yıllar geçtikçe 23 Yaş Altı takımının profesyonel futbol dünyasını tanımama ne kadar yardımcı olduğunu anladım. Ama genel olarak belki de hazır olmadan, hemen Serie B veya Serie A'ya kiralık gidip zorluk çekerek de olsa o seviyedeki futbolla mücadele etmeyi öğrenmek daha iyidir."

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Juventus'tan sonra Troyes'a gelmeden önce Fuenlabrada, Pescara ve Red Star'da farklı deneyimler yaşadın. Geriye dönebilseydin bütün bu tercihleri yine yapar mıydın? Bu deneyimlerden hangisi gelişimin için en önemlisiydi ve neden?

"En önemlisi İspanya'daki deneyimimdi. 23 Yaş Altı takımından ayrılmıştım ve henüz çok fazla gerçek maça çıkmamıştım. Profesyonel futbolun gerçeklerini İspanya'da anladım. Juventus'ta her şeye sahiptik; Fuenlabrada'da ise aynı tesisler ve imkânlar yoktu. Benim için sarsıcı bir değişimdi. Orada hayatlarını futbol aracılığıyla kazanmaya çalışan insanlarla karşılaştım. Futbolcusun ama henüz üst düzey bir oyuncu değilsin: Her şeyi kendin elde etmelisin. Juventus'ta bize şanslı olduğumuzu söylerlerdi çünkü hep en üst düzey şartlarda yaşamaya alışmıştık. Bu sözlerin ne anlama geldiğini İspanya'da anladım."

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Peki Troyes'daki sezonun nasıl gidiyor? Geçen yıl ciddi bir sakatlık yaşadın. Kişisel hedeflerin ve takımın hedefleri neler?

"Evet, geçen yıl sezona ilk 15 maçın tamamında oynayarak başladım, ardından ayağımdaki kırık nedeniyle sahalardan uzak kaldım. Birkaç küçük sorun daha yaşadım; bu tür sakatlıklardan dönüşte olabiliyor. Ama şimdi fiziksel olarak iyiyim. Kişisel hedefim Troyes'da kendimi kabul ettirmek. Elimde çok iyi bir fırsat var ve bunu değerlendirmek istiyorum. Takımın hedefi ise ligde doğrudan kalmayı garantilemek. Sonrasında fırsat çıkarsa daha fazlasının hayalini de kuracağız."

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17 Yaş Altı'ndan 19 Yaş Altı'na kadar İtalya'nın genç millî takımlarında forma giydin ve 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda finale de çıktın. Bir gün A millî takıma yükselme hayalini hâlâ kuruyor musun? Son aylarda Mancini ya da ekibiyle görüştün mü? Nijerya'dan İtalya'dan önce çağrı gelirse ne yapacağını düşündün mü?

"Her şeyden önce hedefim, millî takıma çağrılmayı hak etmek için burada, Troyes'da önemli bir yer edinmek. Bunu başaracak özelliklere sahip olduğumu düşünüyorum. Tercih konusuna gelince, kendime hep bana tam güvenen ilk millî takıma hazır olduğumu söyledim. Annem Nijeryalı ve küçükken sık sık Nijerya'ya giderdik; dolayısıyla o ülkeyle de bir bağım var. Ama bugün her şeyimi İtalya'ya borçluyum. Sonuçta annem de İtalyan oldu. Dolayısıyla burada, Troyes'da iyi oynayabilirsem neden olmasın? Bu fırsat için mücadele edecek noktaya gelmek istiyorum ve yakında İtalya millî takımının gündemine girebileceğime inanıyorum."