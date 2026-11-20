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Juventus'tan Troyes'a uzanan yolculuğunda alt liglerde ve İspanya'da da forma giydi. Paolo Gozzi Iweru, Juventus altyapısının tüm kademelerinden geçerek yetiştikten sonra birbirinden çok farklı futbol ortamlarında kariyerini şekillendirdi. Şimdi ise teknik ve fiziksel özellikleriyle gerçekten üst seviyelere ulaşabileceği Ligue 1'de kendini kanıtlamaya çalışıyor.

2001 doğumlu, sol ayaklı bir stoper olan ve babası tarafından İtalyan, annesi tarafından Nijeryalı olan Gozzi Iweru, İtalya'nın genç millî takımlarının tüm kademelerinden geçti. Juventus formasıyla Serie A'da ilk maçına çıktıktan sonra Fuenlabrada, Genoa, Pescara ve Red Star'da profesyonel futbolu gerçek anlamda deneyimledi. Bugün kariyerinde bir dönüm noktası yakalama fırsatını ise 2024 yazında Troyes'a transfer olması sağlıyor.



Calciomercato ve Goal'e Ligue de Football Professionnel'in Uluslararası Departmanı'nın sağladığı imkân sayesinde konuşan İtalyan stoper, kendisiyle ilgili pek çok konuda açıklamalarda bulundu ve Fransız futboluyla İtalyan futbolu arasındaki büyük farklara da dikkat çekti.

Fransa'dan başlayalım. Troyes'a geldin ve kulübün yeniden Ligue 1'e yükselmesine katkı sağladın. Fransa'daki bu iki yılda kendini nasıl hissettin? Bu deneyim saha içinde ve dışında gelişmene ne kadar yardımcı oldu?

"Burada kendimi iyi hissettim. Gençlere yaklaşım İtalya'dakinden biraz farklı ve futbol bazı açılardan biraz daha zor. Burada kaynaşma çok fazla; ülkede farklı etnik kökenlerden gelen insanların oranı çok yüksek. Bu yüzden takıma uyum sağlamam da doğal biçimde gerçekleşti. Ayrıca Fransızca konuşuyorum, bir dönem Fransa'da yaşadım; bu da bana yardımcı oldu. Burada olduğum için mutluyum."

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Troyes'da nasıl bir ortam buldun? Nasıl bir kulüp? Yönetimde, soyunma odasında ve Fransa'da futbolun yaşanış biçiminde seni en çok ne etkiledi?

"Ortam olumlu. Geldiğimde takım kötü bir sezon geçirmişti ve Fransa üçüncü ligine düşme tehlikesi yaşıyordu. Kulüp zor bir dönemden geçiyordu ama çok iyi toparlanmayı ve bizi yeniden Ligue 1'e taşıyan önemli bir süreç oluşturmayı başardık. Burada futbol İtalya'daki gibi yaşanmıyor; insanlar stada daha az geliyor ve futbola ilgileri daha az. Yine de iyi işler yapabiliriz."

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Şimdi İtalya'dakinden kesinlikle farklı bir tempo ve fiziksel mücadele sunan Ligue 1'de oynama fırsatın var... Seni özellikle etkileyen bir forvet ya da takım oldu mu?

"Fransa'da fiziksel mücadele kesinlikle daha fazla ama teknik kalite de çok yüksek. İtalya'ya kıyasla belki taktik daha az öne çıkıyor. Daha fazla boş alan var ve sahanın her yerinde oynamaya hazır olmalısınız. İtalya'da ise savunmacı daha fazla korunuyor; bire bir değil, savunma hattı hâlinde savunma yapıyor. Ligue 1'de Kvaratskhelia gibi oyuncularla karşılaşmak istiyordum ama henüz fırsat olmadı. Doué, Dembélé de var... Hepsi gerçekten çok iyi. Ancak burada soyunma odasında hepimiz Monaco'lu Balogun'dan çok övgüyle söz ediyoruz: Güçlü, hızlı ve her zaman tehlikeli bir forvet. Karşılaşması en zor oyunculardan biri."

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Kendini tarif etmen gerekse nasıl bir savunmacı olduğunu söylersin? Dörtlü savunmada stoper olarak mı, yoksa üçlü savunma hattında mı daha rahat hissediyorsun?

"Aslında zaman zaman bek olarak da oynadım ve o görevde oynayabilirim ama asıl mevkim dörtlü savunmada stoper. Üçlü savunmada da oynadım ve bunu seviyorum; iki düzende de iyi oynayabildiğimi düşünüyorum. Sol ayaklı bir savunmacıyım, geriden oyun kurmayı ve derinlemesine pas atmayı seviyorum. Muhtemelen hava toplarında hâlâ gelişmem gerekiyor ama burada bunun üzerinde çalışıyorum ve bu açıdan ilerlediğimi hissediyorum. İtalya'da aldığım eğitim taktik açıdan bana kesinlikle çok yardımcı oldu: Nasıl hareket etmem gerektiğini biliyorum. Burada yetişen diğer oyunculara kıyasla vücut pozisyonunun ve hareketlerin önemini daha iyi biliyorum çünkü Fransa'da bu konuya daha az ve biraz farklı biçimde çalışılıyor."

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İtalya ile Fransa'daki antrenmanlar gerçekten bu kadar farklı mı?

"Genel olarak İtalya ile Fransa'daki günlük çalışma arasında bir fark gördüm. İtalya'da takımlar üst seviyeye ulaştığında birlikte çalışmaya daha fazla, oyuncuların bireysel gelişimine ise daha az ağırlık veriyor. Fransa'da ise oyuncunun bireysel gelişimi üzerinde daha çok duruluyor. Markaj yapma ve savunma pozisyonlarını yönetme becerisi gibi bazı alanlarda çok gelişmemin nedenlerinden biri de bu."

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Kariyerinde çok örnek aldığın ya da şu anda izlemekten hoşlandığın bir savunmacı var mı?

"Juventus'tayken Giorgio Chiellini'yi çok beğenirdim. Hem bire bir markajda hem de savunma hattındaki görevinde savunma yapış biçimiyle herkesten iyiydi. Günümüz savunmacıları arasında ise özellikle geriden oyun kurma ve topu iyi kullanma becerisi nedeniyle Upamecano'yu beğeniyorum."

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Juventus'tan söz ettin; sen de kulübün altyapısında yetiştin. Torino'ya çok genç yaşta geldin. O dönemi, o kararı ve hayatını nasıl değiştirdiğini anlatır mısın?

"Juventus'a her şeyimi borçluyum. Diyebilirim ki 10 yaşımdan 21 yaşıma kadar beni yetiştirdiler; bana her şeyden önce futbolcu, sonra da insan olmayı öğrettiler. Orada okula gittim, orada eğitim aldım: Hayatımın temel bir parçasıydı. Juventus'a katılmam oldukça kolay oldu. Onlara karşı bir maç oynadım; Torino'daki başka bir küçük kulüpteydim ve iyi oynadım. Bir sonraki hafta beni aradılar, deneme antrenmanına çıktım ve ardından beni kadroya aldılar."

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A takımla Serie A'daki ilk maçına da çıktın. O an neler hissettiğini anlatır mısın?

"Evet, SPAL'a karşı. Önceki gün A takımla antrenman yapmıştım, iyi bir antrenman geçirdim. O sırada Juventus şampiyonluğu fiilen zaten kazanmıştı. Takımın başında Allegri vardı ve oyuncuların Şampiyonlar Ligi açısından önemli olan Ajax maçına odaklanması gerekiyordu. Böylece beni maç kadrosuna aldılar. Çok şaşırmıştım çünkü oynayabileceğimi gerçekten düşünmüyordum. Sonra maçtan üç saat önce Allegri beni odasına çağırdı ve 'Seni ilk 11'de oynatacağım, hazır hissediyor musun?' dedi. Ben de elbette evet, hazır olduğumu söyledim; sonrası kendiliğinden gelişti. Bunu kesinlikle beklemiyordum. Büyük bir kaygıyla geçirdiğim, hayatımın en uzun saatleriydi. Ama sonunda kendime 'Bu, hayatımın fırsatı' dedim ve sahaya kendimden emin çıktım. Bireysel açıdan iyi geçti; kaybetmemize rağmen performansımdan memnundum. Genel olarak harika bir deneyimdi."

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Juventus U23'te de oynadın. Geriye baktığında, gençlerin Primavera'dan profesyonel futbola geçmesi için bunun doğru adım olduğunu düşünüyor musun?

"O yılı bireysel açıdan düşündüğümde, belki o sırada profesyonel futbola henüz hazır değildim ve U23 bana fayda sağladı. Ancak bugün Fransa'da yaşananlara da bakınca, burada 17 yaşında çok fazla tereddüt edilmeden A takıma çıkılabildiğini görüyorum. Yıllar geçtikçe U23'ün profesyonel futbol dünyasını tanımama ne kadar yardımcı olduğunu anladım. Ama genel olarak belki de o futbolla doğrudan yüzleşmeyi öğrenmek daha iyi; hemen Serie B'ye ya da Serie A'ya kiralık gidip zorluk yaşamak ve oraya hazırlıksız ulaşmak pahasına bile olsa."

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Juventus'tan sonra Troyes'a gelmeden önce Fuenlabrada, Pescara ve Red Star'da farklı deneyimler yaşadın. Geriye dönebilseydin bu kararların hepsini yeniden verir miydin? Gelişimin için en önemli deneyim hangisiydi ve neden?

"En önemlisi İspanya'daki deneyimimdi. U23'ten ayrılmıştım ve henüz çok fazla gerçek maç oynamamıştım. İspanya'da profesyonel futbolun gerçeklerini anladım. Juventus'ta her şeye sahiptik, Fuenlabrada'da ise aynı tesisler ve imkânlar yoktu. Bu benim için büyük bir değişimdi. Orada, hayatları futbol üzerinden şekillenen insanlarla karşılaştım. Futbolcusun ama henüz üst düzey bir oyuncu değilsin: Her şeyi kendin kazanmalısın. Juventus'ta bize şanslı olduğumuzu söylerlerdi çünkü hep en üst düzey koşullarda yaşamaya alışmıştık. İspanya'da bu sözlerin anlamını kavradım."

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Peki Troyes'daki sezonun nasıl gidiyor? Geçen yıl ciddi bir sakatlık yaşadın. Kişisel hedeflerin ve takımın hedefleri neler?

"Evet, geçen sezon ilk 15 maçın tamamında oynayarak başladım, ardından ayağımdaki kırık nedeniyle sahalardan uzak kaldım. Bu tür sakatlıklardan dönüşte olabildiği gibi birkaç küçük sorun daha yaşadım ama şimdi fiziksel olarak iyiyim. Kişisel hedefim Troyes'da kendimi kanıtlamak: Çok iyi bir fırsatım var ve bunu değerlendirmek istiyorum. Takımın hedefi ise ligde doğrudan kalmak. Ardından imkân doğarsa daha fazlasının hayalini kurmayı da deneyeceğiz."

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17 Yaş Altı'ndan 19 Yaş Altı'na kadar İtalya'nın genç millî takımlarında forma giydin ve 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası finaline de çıktın. Bir gün A Millî Takım'a yükselme hayalini hâlâ kuruyor musun? Son aylarda Mancini veya ekibiyle görüştün mü? Nijerya'dan İtalya'dan önce davet gelirse ne yapacağını düşündün mü?

"Öncelikli hedefim Troyes'da önemli bir yer edinip millî takım davetini hak etmek. Bunu başaracak özelliklere sahip olduğumu düşünüyorum. Seçim konusuna gelince, kendime hep şunu söyledim: Bana tam güven duyan ilk millî takımın davetine açık olacağım. Annem Nijeryalı ve küçükken sık sık Nijerya'ya giderdik. Dolayısıyla o ülkeyle de bağım var ama bugün her şeyimi İtalya'ya borçluyum. Annem de sonunda İtalyan oldu. Bu yüzden burada, Troyes'da iyi oynayabilirsem neden olmasın? Bu fırsat için mücadele edebilecek noktaya gelmek istiyorum ve yakında İtalya Millî Takımı'nın gündemine girebileceğime inanıyorum."