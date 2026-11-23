Eski İtalyan forvet Paolo Di Canio, AC Milan'ın Rafael Leao'yu kadrosunda tutsaydı ligin orta sıralarında yer alacağını iddia etti. Açık sözlü yorumcuya göre yazın takıma katılan Diego Moreira ve Alphadjo Cisse, kulübü çok daha ciddi bir takıma dönüştürdü.

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Milan, Frosinone karşısında göz doldurdu

Milan, pazar günü Frosinone'yi 5-1 mağlup ederek Serie A'da dördüncü sıraya yükseldi. Bu sonuç, takımın son beş lig maçındaki dördüncü galibiyeti olurken bu sezon ligde sergilediği etkileyici performansı da ortaya koydu.

Maçın ardından Di Canio, performansı Sky Sport Italia'nın Sunday Night Show programında değerlendirdi. Eski West Ham forveti, farklı galibiyetin ardından Milan'ın eski oyuncusu Leao'yu bir kez daha eleştirdi.

Di Canio'dan Leao'ya sert eleştiri

Geçmişte Leao'nun tutumunu sık sık eleştiren Di Canio, Milan'ın son galibiyetinin ardından bu görüşünü yineledi. Mevcut kadronun, Portekizli kanat oyuncusuna büyük ölçüde bağımlı olan kadrodan çok daha üstün olduğunu savundu.

Di Canio, "Üç yıl boyunca beni yerden yere vurdunuz. Bu ciddi bir takım; Cisse şimdiden Leao'nun üç katı değerinde. Moreira ise ciddiyeti, etkinliği, kalitesi ve takım arkadaşlarıyla kurduğu empati sayesinde onun beş katı değerinde. Milan ciddi bir takım. Leao'yla şu anda soru işaretleri içinde ligin orta sıralarında olurlardı" dedi.

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Yenilenen kadroda Rabiot, Kaka'yı yakaladı

Milan, geçen yaz hücum hattında kapsamlı değişikliklere gitti. Leao'yu, sonraki satıştan yüzde 20 pay içeren bir maddeyle birlikte başlangıçta 38 milyon euro karşılığında Galatasaray'a sattı. Kulüp, Strasbourg'dan Diego Moreira'yı transfer etmek için 50 milyon euro harcadı ve kiralıktan dönen Cisse'yi A takım kadrosuna başarıyla dahil etti.

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Adrien Rabiot da yenilenen takımda kilit rol oynadı. Üst üste yedi Serie A maçında gol veya asist kaydederek kulübün efsane isimlerinden Kaka'yı yakaladı. Ancak Di Canio, Fransız orta saha oyuncusunun bu başarısını değerlendirirken Frosinone'nin zorlanan savunmasına dikkat çekti.

Di Canio sözlerini şöyle tamamladı: "İyi bir oyuncu ama burada gözleri bağlı bile oynayabilir. Serie A'daki son sekiz, on takım berbat savunma yapıyor. Dikey bir pasla doğrudan kaleye gidiyorsun; gülünç bir durum."

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Milan ilk dörtteki yerini korumak istiyor

Milan, Serie A sezonu ilerlerken ilk dörtteki değerli yerini sağlamlaştırmayı hedefleyecek. İyi performansını sürdürmek ve Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazanmak kulübün en büyük önceliği olmaya devam ediyor. Milan'ın bir sonraki rakibi, Avrupa Ligi'nde Olympiacos olacak. Kulüp, ilk dört maçında yalnızca bir galibiyet alıp üç yenilgi yaşayarak lig aşamasında 28. sırada yer alıyor.