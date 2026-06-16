Paolo Berlusconi: "Cardinale mi? Onu tanımıyorum, ama Galliani ondan övgüyle bahsediyor. O aptal biri değil."

Silvio Berlusconi’nin vefatından üç yıl sonra Paolo Berlusconi, TeleLombardia’ya verdiği özel röportajda, sevgili kardeşinin futbol hayatı ve bunun ötesindeki yaşamını anımsayarak onu anıyor. Aşağıda onun açıklamaları yer almaktadır.





Gerry Cardinale’yi tanıdınız mı, tanıyor musunuz ya da tanımak ister misiniz?

“Onu tanımıyorum, ama Adriano Galliani onu çok iyi tanıyor ve bana ondan çok iyi sözler söylüyor. Dolayısıyla, Adriano’nun bana anlattıklarından başka bir yargıda bulunamam. Kendini yetiştirmiş, yetenekli bir kişi ve bu başarıları elde etmiş biri; Milano’da dediğimiz gibi, ‘minga un pirla’ (aptal değil).”