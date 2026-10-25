PSG Teknik Direktörü Luis Enrique, ağır bir sakatlık yaşayan kanat oyuncusu Khvicha Kvaratskhelia için üzüntüsünü dile getirdi. Ancak İspanyol teknik adam, Gürcü millî futbolcunun yerini doldurmak amacıyla transfer piyasasına yönelme ihtimalini kesin bir dille reddetti.

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Kvaratskhelia'nın ciddi sakatlığı PSG'ye darbe vurdu

Paris Saint-Germain'in forveti Khvicha Kvaratskhelia, kısa süre önce A takımla çıktığı bir maçta ciddi şekilde sakatlandı ve bir süre sahalardan uzak kalacak. Gürcistan millî takım oyuncusu, kulübe katıldığından bu yana PSG hücumunun kilit isimlerinden biri oldu.

Teknik direktör Luis Enrique, sakatlığın ciddiyetini doğrularken kanat oyuncusuna iyileşme sürecinde tam destek vereceklerini söyledi.

PSG, yerel ve Avrupa kupalarında mücadele ederken kadro rotasyonunu dengeli biçimde sürdürmeye çalışıyor.

Luis Enrique, “mücadeleci” Kvaratskhelia'nın daha güçlü döneceğine inanıyor

Sakatlık hakkında konuşan Luis Enrique, Kvaratskhelia'ya duyduğu üzüntüyü dile getirirken uzun vadeye ilişkin olumlu bakışını korudu. Luis Enrique, “Aklımız oyuncumuzda ve yaşayacaklarında. Bu zor bir durum,” dedi.

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“Kvara mücadeleci biridir... Bizim için çok önemli bir oyuncuydu, öyle ve öyle olmaya devam edecek.”

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“Yanında olacağız ve ihtiyaçlarıyla yakından ilgileneceğiz. Daha da güçlü dönecek, bundan hiç şüphem yok,” diye ekledi.

PSG teknik direktörü, sakatlık nedeniyle acil transfer yapılmasını reddetti

Hücumdaki kilit oyuncularından birini kaybetmesine rağmen Luis Enrique, PSG'nin yaklaşan transfer döneminde onun yerine bir oyuncu alması gerektiği yönündeki görüşleri reddetti. Luis Enrique, “Hiçbir sakatlık, mutlaka yeni bir oyuncu transfer etmemiz gerektiği anlamına gelmez,” dedi.

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“Sezon başından beri her türlü sakatlıkla başa çıkabileceğimizi söylüyorum.”

Teknik direktör, “Elbette her transfer dönemini yakından takip ediyoruz... Ama bunun nedeni hiçbir zaman bir sakatlık olmuyor,” diye vurguladı.

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PSG, zorlu dönemde takım birlikteliğine güveniyor

Luis Enrique, pazartesi günü Lyon'a karşı oynanacak maç öncesinde önemli oyuncuların yokluğuyla başa çıkmak için kenetlenen takımının aile ruhunu övdü.

“Sakatlıklar olsa da olmasa da aynı takımız, çünkü hepimiz aynı zihniyeti paylaşıyoruz,” diyerek sözlerini tamamladı.

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PSG, Ligue 1'de liderliği tek başına ele geçirmek için pazartesi gecesi Parc des Princes'te Lyon'u ağırlayacak.