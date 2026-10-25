PSG Teknik Direktörü Luis Enrique, ağır bir sakatlık yaşayıp sahalardan uzak kalan kanat oyuncusu Khvicha Kvaratskhelia'ya geçmiş olsun dileklerini iletti. Ancak İspanyol teknik adam, Gürcü millî oyuncunun yerine özellikle bir transfer yapmayı kesin bir dille reddetti.

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Kvaratskhelia'dan PSG'ye ağır sakatlık haberi

Paris Saint-Germain'in hücum oyuncusu Khvicha Kvaratskhelia, A takımla yakın zamanda sahaya çıktığı sırada ciddi bir sakatlık geçirdi ve bir süre sahalardan uzak kalacak. Gürcü millî oyuncu, kulübe katıldığından bu yana PSG hücumunun kilit isimlerinden biri oldu.

Teknik direktör Luis Enrique, sakatlığın ciddiyetini doğrularken iyileşme sürecinde kanat oyuncusuna tam destek vereceklerini söyledi.

PSG, yurt içi ve Avrupa kulvarlarında mücadele ederken kadro rotasyonunu da dengeli biçimde sürdürmeye çalışıyor.

Luis Enrique, 'mücadeleci' Kvaratskhelia'nın daha güçlü döneceğine inanıyor

Sakatlık hakkında konuşan Luis Enrique, Kvaratskhelia'ya duyduğu derin üzüntüyü dile getirirken uzun vadeye ilişkin olumlu bakışını korudu. Luis Enrique, "Aklımız oyuncumuzda ve yaşayacaklarında. Bu zor bir durum" dedi.

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"Kvara mücadeleci biri... Bizim için çok önemli bir oyuncuydu, öyle ve olmaya devam edecek."

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"Yanında olacağız ve ihtiyaçlarıyla yakından ilgileneceğiz. Daha da güçlü döneceğinden hiç şüphem yok" diye ekledi.

PSG teknik direktörü, sakatlık nedeniyle transfer yapılması gerektiği görüşünü reddetti

Hücumdaki kilit oyuncularından birini kaybetmesine rağmen Luis Enrique, PSG'nin yaklaşan transfer döneminde yerine bir oyuncu alması gerektiği yönündeki görüşlere katılmadı. Luis Enrique, "Hiçbir sakatlık, mutlaka yeni bir oyuncu transfer etmemiz gerektiği anlamına gelmez" dedi.

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"Sezonun başından beri her türlü sakatlıkla başa çıkabileceğimizi söyledim."

Teknik direktör, "Elbette her transfer dönemini her zaman yakından takip ediyoruz... ama bunun nedeni asla bir sakatlık değil" diye vurguladı.

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PSG, zorlu dönemde kadro içindeki birlikteliğe güveniyor

Luis Enrique, pazartesi günü Lyon'a karşı oynayacakları maç öncesinde önemli oyuncuların yokluğuyla başa çıkmak için kenetlenen kadrosunun aile anlayışını övdü.

"Sakatlıklar olsa da olmasa da aynı takımız, çünkü hepimiz aynı anlayışı paylaşıyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.

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PSG, Ligue 1'de liderliği tek başına ele geçirmek için pazartesi akşamı Parc des Princes'te Lyon'u ağırlayacak.