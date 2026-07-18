Panik çığlıkları ortalığı dolduruyor!.. Korkunç bir fırtına, İspanya ve Arjantin’in final hazırlıklarını altüst ediyor

Cumartesi akşamı ABD’nin New Jersey eyaletini vuran şiddetli bir fırtına, yarın Pazar günü oynanacak Dünya Kupası finali öncesinde İspanya ve Arjantin milli takımlarının son antrenmanını iptal etti. Bu benzeri görülmemiş durum, her iki takımın da bu kritik maça hazırlıklarını tehlikeye atıyor.

İspanya Futbol Federasyonu, "La Roja"nın Melanie Lynn antrenman sahasındaki antrenmanlarının askıya alındığını resmi olarak duyurdu ve şu açıklamayı yaptı: "Antrenmanlar, ABD'deki fırtına güvenlik protokolü uyarınca askıya alındı. Oyuncular şu anda kapalı tesislerde bir ısınma seansına katılıyorlar."

Antrenmanın yapılması planlanan Red Bull New York antrenman merkezinde, bir gök gürültülü fırtına uyarısı geldikten sadece 12 dakika önce FIFA görevlilerinin “Herkes sığınsın. Basın mensupları kendilerine ayrılan yerlere dönmelidir” diye bağırmasıyla kaos yaşandı.

ABD hava durumu protokolüne göre, antrenman en az 30 dakika ertelendi; bu, herhangi bir açık hava faaliyetinin yeniden başlaması için zorunlu bekleme süresidir. Ancak fırtınanın devam etmesi, yetkilileri antrenmanı tamamen iptal etmeye zorladı.

Yerel saatle tam 11:30'da Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA), 12:15'ten 13:00'e kadar tek bir antrenman aralığı olduğunu duyurdu; ancak birkaç dakika sonra antrenman resmi olarak ve kesin olarak askıya alındı.

Bu, İspanya milli takımının turnuva boyunca bu durumla karşılaştığı ilk sefer değil; daha önce Chattanooga şehrinde de benzer koşullarla karşılaşmıştı. Bu durum, ABD’nin Dünya Kupası’na ev sahipliği yapmasının getirdiği iklimsel zorlukları yansıtıyor.

Aynı zamanda Arjantin milli takımı, şiddetli şimşeklerin eşlik ettiği gök gürültülü fırtınaların yaşandığı hava koşullarının düzelmesini beklemek üzere New Jersey’deki Red Bull antrenman merkezinde kalmak zorunda kaldı.

Antrenman merkezinde bulunan paratoner tarafından durdurulan bir şimşek, her iki takımı da içeride kalmaya zorlayan hava koşullarının ciddiyetini yansıtan çarpıcı bir görüntü oluşturdu.

Yarın Pazar akşamı dünya çapında milyonlarca taraftarın beklediği tarihi final maçı için her iki takımın da en iyi şekilde hazırlanmaya ihtiyaç duyduğu bir dönemde, Arjantin'in antrenmanının akıbeti şu ana kadar belirsizliğini koruyor.