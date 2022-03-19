Panenka nedir? Bu penaltı vuruş tekniği nasıl yapılır ve hangi futbolcular tarafından kullanılıyor?

Panenka; penaltı vuruşunu kullanmanın ustaca, ama basit bir yoludur. Bu vuruş tekniğinde futbolcu, topun kalenin ortasından aşağıya doğru süzülerek gitmesini sağlar.

Vuruş tekniği, Antonin Panenka tarafından 1976'da Avrupa Şampiyonası finalinde Almanya ve Bayern Münih’in efsane kalecisi Sepp Maier'i alt etmek için ilk kez kullanıldı ve o zamandan beri ün kazanmaya devam ediyor.

Bu karşılaşmanın 90 dakikasında 2-0 öne geçen Çekler, maçı uzatmalara ve ardından penaltılara taşıdı.

İlk yedi vuruştan sonra, Uli Hoeness Almanlar adına penaltıyı kaçırdı ve Panenka'ya turnuvayı takımına kazandırma fırsatını verdi.

Maier sol tarafına doğru yatarken Panenka’nın vuruşunda top ortaya doğru süzüldü ve futbol tarihinde yeni bir vuruş tekniği ortaya çıkmış oldu.

Pele bunu, "Ya bir dahi ya da bir delinin" eseri olarak nitelendirirken Çek futbolcu, oyunun en büyük sahnelerinden birinde gösteri yapmakla suçlandı.

"Maier'in, adımı duymaktan pek de hoşlanmadığını düşünüyorum" dedi Panenka, UEFA.com'a verdiği demeçte şunları ekledi:

“Onu asla gülünç göstermek istemedim.

“Aksine penaltıyı bu şekilde kullanmayı seçtim, çünkü gol atmanın en kolay ve en basit yolunun bu olduğunu biliyordum. Bu çok basit bir yoldu.”

Bu vuruş tekniği; ilk kez 1976'da icra edildikten sonra oyunun en iyi futbolcuları tarafından en büyük anlarda artan bir düzen içinde kullanıldı.

Belki de en ünlü Panenka vuruşlarından birisini, 2006 Dünya Kupası finalinde Zinedine Zidane yaptı.

Fransız oyuncu, Gianluigi Buffon'un kalesine Panenka vuruşu yaptı ve takımını İtalya karşısında 1-0 öne geçirdi.

Ancak maç Zizou için hayal kırıklığıyla sona erdi, çünkü oyundan atıldı ve Fransa bir maç kaybetti, fakat yaptığı vuruş oyunun içerisindeki unutulmaz anlardan birisi oldu.

Andrea Pirlo, penaltıyı başarılı bir şekilde kullanan bir diğer isim. İtalya, Euro 2012'de İngiltere'ye karşı oynanan penaltı atışlarında önemli bir dönüş yaptı.

Pirlo, ”Kararımı son saniyede, İngiltere kalecisi Joe Hart'ın çizgisinde bir şeyler yaptığını gördüğümde verdim.

"Koşmaya başladığımda, hala ne yapacağıma karar vermemiştim. Sonra hareket etti ve kararımı verdim.

“Her şey doğaçlamaydı, önceden tasarlanmamıştı. Gol atma şansımı %100'e yaklaştırmanın tek yolu buydu” dedi.

Modern oyunda, Barcelona'nın yıldızı Lionel Messi de yeteneğini bu vuruşla kullandı.

Eden Hazard, Memphis Depay ve Raheem Sterling gibi futbolcular da bu tekniği uygulamaktan çekinmedi.

Hepsi bu tekniği kullandı, ancak Panenka’ya göre; Real Madrid defans oyuncusu Sergio Ramos bu tekniği en iyi kullanan oyuncu.

Ramos’un Celta'ya karşı kullandığı penaltı vuruşunun ardından AS'a verdiği demeçte, "Ramos şüphesiz dünyanın en iyilerinden birisi.

"Şimdiye kadar gördüğüm en zarif Panenka penaltılarından biriydi. Gerçekten keyif aldım ve takdir ettim. Şüphesiz harika bir gol” dedi.

Sebastian Abreu, muhtemelen bu tür vuruşların en üretken oyuncusudur, ancak kendisine 'El Loco' lakabı verildiği düşünüldüğünde bu beklenebilir.

2014 Dünya Kupası'nda Uruguay için Gana'ya karşı bu yöntemi kullanarak bir şut attıktan sonra şunları söyledi: "Zidane'ın penaltısını tanımlamak için hangi sıfatı kullandınız? Deli? Hayır, büyü. Öyleyse neden Abreu olmasın?”

Botafoga, 2011'de Fluminense'i deplasmanda 3-2 yenerek geri döndüğünde, bir maçta iki Panenka golü attı.

Tabii ki, tekniğin doğası ve sıklıkla kullanıldığı yüksek basınç durumları, onu riskli bir seçenek haline getiriyor ve hepsi şutlarının fileyi bulduğunu görmek için Ramos kadar şanslı değil.

"Dün Memphis Depay'in vuruşunu izliyordum ve son anda karar verdim. Aptalım!" Aleksandar Mitroviç, Sırbistan ve Karadağ arasındaki bir milli maçta topu çok fazla yükselttiği için kendisine kızdı.

Ayrıca, Gary Lineker 1992'de İngiltere'nin Brezilya'ya karşı oynadığı hazırlık maçında, ulusunun gol rekorunu kırma fırsatını kaçırdığı için eleştirildi.

Belki de en maliyetli başarısız girişim, Leicester için 2010 play-off yarı finalinde Cardiff'e karşı oynadığı sırada Fransız Yann Kermorgant'tan geldi.

Leicester’ın Premier Lig'e yükseldiğini görebilirdi. Penaltı vuruşunda yeterli yükseklik ve güç elde edemedi, bu da kaleci David Marshall için kolay bir kurtarışla sonuçlandı.

Tüm teknik, kalecinin bir köşeye atlayacağı varsayımına dayandığından, başarılı bir panenka vuruşu yapmak için bir köşeye vuracağı taklidini yapmak çok önemlidir.

Bu nedenle, normal koşunuz ile Panenka atarken kullandığınız koşu arasında bir fark olmaması da son derece dikkat edilmesi gereken bir konu.

Panenka kullanırken sadece topa vurduğunuz anda farkı ortaya çıkarmalısınız.

Kramponunuzun alanı ile kabaca ayak başparmağınızın iç kısmının olduğu yere vurmayı deneyin. Tekniği denerken bacağınızın düz kalmasına da yardımcı olabilir ve atışta topu yükselmek için hafifçe - ama çok fazla değil - geriye yaslanmak önemlidir.

Rahat kalmanız lazım. Bu nedenle, panenka vuruşunu büyük bir maçta gerçekleştirdiğinizde daha etkileyici olur.

Unutmayın; her şey gibi, pratik yapmak mükemmelleştirir ve bu zor beceri, uygun olduğunuz bir zamanda yapılmalıdır.

Daha fazlası için:

Türk iş insanı Muhsin Bayrak: “Mail adresi karıştı; Chelsea için yapacağımız teklifi yetiştiremedik"