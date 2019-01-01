Panenka efsanevi penaltısını anlatıyor

Efsanevi penaltı vuruşuyla futbol tarihine adını yazdıran Antonin Panenka, stilini nasıl geliştirdiğini anlattı.

Euro 1976 finalinde Batı ile Çekoslovakya karşılaşmış ve maç uzatma süreleriyle 2-2 sona ermişti. Ardından geçilen seri penaltı atışlarında Batı Almanya'da Uli Hoenes penaltıyı kaçırmıştı. Çekoslovakya'nın son penatısını kullanmaya gelen Antonin Panenka efsanevi bir vuruşla topu filelere göndererek sadece ülkesine Avrupa Şampiyonluğunu getirmedi, kendisine de büyük bir ünvan kazandırdı.

Panenka'nın 1976'da attığı penaltı golündeki vuruş 'Panenka penaltısı' adıyla anılıyor. Andrea Pirlo, Francesco Totti, Sergio Ramos, Zinedine Zidane gibi yıldızlar da zaman zaman bu vuruş stiliyle penaltıyı ağlara gönderdi.

Çek futbol adamı, bu vuruşu yapmadan önce hiçbir endişe duymadığını ve o an kaçırdığı takdirde başına geler gelebileceğini hiç düşünmediğini belirtiyor:

"Elbette bu vuruşumla gurur duyuyorum. Dünyanın her yerinde Panenka dendiğini duymak beni mutlu ediyor."

"Birkaç yıl önce Güney Amerika'dan gelen bir TV kanalı bana dünyanın dört bir yanındaki oyunculardan 50 Panenka penaltısı gösterdi. Ve en iyi uygulayıcı Paraguaylı ikinci ligden birindendi!"

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"Sanırım başarısız olsaydım hayatımın geri kalanında bir fabrikada çalışmaya gitmek zorunda kalacaktım!"

"Kalecinin her zaman bir tarafa sıçradığını, bu yüzden topu ortadan aşağıya atmanın iyi olacağını düşündüm."

"Her antrenmandan sonra kalecimiz Zdenek Hruska ile penaltı çalışırdık. Gerçekten çok iyiydi ve bu yüzden çok para, çikolata, vs. kaybediyordum. Sonra küçük numaramı kullanmaya başladım ve birden daha fazla kazanmaya başladım. Kötü olan, kazandığım tüm çikolatalar yüzünden şişmanlamam!"