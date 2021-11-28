Pandeminin iki yüzü: Barcelona krize gidi, Bayern Münih kar etti

Bayern Münih, pandemiden olumsuz etkilenen ilk sezon olan 2019/20'yi de 9.8 milyon euro karla tamamlamıştı.

2020/21 sezonunda toplam geliri %7.7'lik düşüşle 643.8 milyon euro'ya gerileyen Bayern Münih buna rağmen büyük bir finansal başarı göstererek artıda kalmayı başardı.

Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'ne çeyrek finalde PSG'ye elenerek veda eden Bavyera ekibi, Devler Ligi'nden önceki sezona göre %3'lük düşüşle 147.9 milyon euro gelir elde etti.

Bayern'in yayın gelirleri de 2019/20'ye göre %5.6 kayıp yaşayarak 114.4 milyon euro'ya geriledi.

Harcamaları azalttılar

Buna karşın; Alman kulübünün sponsorluk gelirleri %5.2 artarak 206.7 milyon euro'ya yükseldi. Lisanslı ürün satışlarından kasaya giren miktar ise %9.3'lük artışla 100.3 milyon euro oldu.

Bayern, işletme giderlerini %34 düşürerek 159.3 milyon euro harcadı. Bu, diğer kalemlerdeki zararın telafi edilmesini sağlayan en önemli faktör oldu.

Kulübün finans direktörü Jan-Christian Dreesen bu parlak tabloyu, "Gelirlerimizde azalma olmasına rağmen iki sezonu da karla kapattık, bu eşi benzeri olmayan, inanılmaz bir başarı" sözleriyle yorumladı.

Madalyanon diğer yüzünde ise pandemiden en ağır etkilenen kulüplerden biri Barcelona yer alıyor.

Barcelona 481 milyon euro zarar etti

Bütçe hazırlanırken 2020/21 sezonuna 828 milyon euro gelir beklentisiyle giren Barcelona, sezonu yalnızca 631 milyon euro gelirle tamamlayabildi.

Kadrosunda yer alan oyunculara ödediği astronomik maaşlarla beli bükülen Katalan kulübü, 2020/21 sezonunun ardından 481 milyon euro net zarar açıklamıştı.

Pandemi nedeniyle en büyük düşüş stadyum gelirlerinde yaşandı. Camp Nou, Barcelona'nın kasasına önceki sezona göre %84'lük düşüşle 25 milyon euro koyabildi.

Barcelona'nın toplam harcaması ise %19 artış göstererek 955 milyon euro'dan 1 milyar 136 milyon euro'ya yükseldi.

Barcelona yaşadığı ekonomik zorluklar nedeniyle kulübün efsane ismi Lionel Messi'yle yeni sözleşme imzalayamamış ve Arjantinli yıldızı PSG'ye kaptırmıştı.