Pancu: Beşiktaş ile Avrupa kupalarında final oynayacağım

Teknik direktörlük kariyerini Romanya'da sürdüren Pancu, kariyer hedefinin Beşiktaş ile Avrupa kupalarında final oynamak olduğunu söyledi.

Beşiktaş taraftarının "Kadıköy Panteri" olarak hatırladığı Daniel Gabriel Pancu, şu sıralar teknik direktörlük kariyerine Romanya 1. Lig'i ekiplerinden CS Municipal Studenţesc Iaşi'yi çalıştırarak devam ediyor. Ancak Rumen çalıştırıcı, bir gün hayalinin Beşiktaş'ı çalıştırmak olduğunu ve siyah beyazlı takımla Avrupa kupalarında final oynamayı hedeflediğini söyledi.

Gazeta Sporturilor'a özel bir röportaj veren 43 yaşındaki teknik adam, şu an için biraz karmaşık gözükse de hedefinin Beşiktaş ile Avrupa kupalarında final oynamak olduğunu söyledi.

Pancu, "Bir teknik direktör olarak neyi hedefliyorsunuz? Teknik adamlığınızın da futbolcuğunuz kadar başarılı olacağını düşünüyormusunuz? Yokse bu abartılı bir hedef mi olur" sorusuna "Teknik direktör olarak Beşiktaş ile Avrupa kupalarında final oynamayı hedefliyorum." diyerek yanıt verdi.

Daha fazla takım

Rumen teknik adam, "Bu şu an için biraz karmaşık gözüküyor. Bu sanırım yedi, dokuz veya on yıl alacaktır. Ama benim ne kadar hırslı olduğumu bilirsiniz. Başarısız olmak beni daha da ateşliyor.ve daha güçlü yapıyor. Bu nedenle Avrupa'da final hedefliyorum." şeklinde konuştu.

2002 ile 2006 yılları arasında Beşiktaş forması giyen Pancu, siyah beyazlıların 100. yıl şampiyonluğuna ulaştığı 2002-2003 sezonunun önemli parçalarından biriydi.

Beşiktaş ile 111 maça çıkan Pancu, 24 kez gol sevinci yaşamıştı.

Siyah beyazlıların, 2004-05 sezonunda 'yi deplasmanda 4-3 yendiği maçta Oscar Cordoba'nın 80. dakikada kırmızı kart görmesi sonrası kaleye geçen Pancu, "Kadıköy Panteri" lakabını almıştı.