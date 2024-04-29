Yunanistan Süper Lig Şampiyonluk Turu'nun 34. haftasında Panathinaikos, evinde Aris ile karşı karşıya geldi. Heyecan dolu karşılaşma, Aris'in 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
Fatih Terim telefonu yere fırlattı!
Yunanistan Ligi Şampiyonluk Turu'nda büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Panathinaikos'ta Teknik Direktör Fatih Terim'in maç içerisindeki tepkisi Yunanistan'da gündem oldu.
Fanatik'in Sport 24'ten derlediği habere göre Fatih Terim, Aris maçında çok sinirlendi. Tecrübeli teknik direktör daha sonra elindeki telefonu yere fırlattı.
Protesto edildi
Öte yandan Fatih Terim'in flaş röportajı sırasında bir başka olayın daha yaşandığı öğrenildi.
Fatih Terim'i gören bazı Panathinaikos taraftarları ıslıklamalara başladı.
Gelecek maç
Stadyumdaki 2 bin kişilik taraftar grubunun, Terim'in flaş röportaj için yeniden sahaya çıktığı anda yuhalayarak tepki gösterdiği belirtildi.
Panathinaikos taraftarlarının şampiyonluk yarışından uzaklaşılmasının baş sorumlusu olarak Fatih Terim'i gördüğü aktarıldı.