Panathinaikos-Olympiakos maçı olaylar yüzünden iptal edildi

Yunanistan Süper Ligi'nde Panathinaikos ile Olympiakos arasındaki maç çıkan olaylar nedeniyle 70. dakikada tatil edildi!

Dünyanın en olayları derbilerinden biri olan Panathinaikos ile Olympiakos arasındaki derbi yine büyük olaylara sahip oldu. Yunanistan Süper Ligi'nin 25. haftasında oynanan mücadele, taraftarların sahaya girip konuk takım Olympiakos'un kulübesine saldırması üzerine 70. dakikada iptal edildi.

Olimpik Spor Merkezi'nde oynanan karşılaşma, konuk ekibin öne geçmesinin ardından statta çıkan olaylar nedeniyle 70. dakikada hakem tarafından durduruldu.

Stat ve çevresinde çıkan olaylar nedeniyle sahada görevli Yunan polisi göz yaşartıcı gaz kullandı. Olaylar sırasında bazı taraftarların sahaya girmesinin ardından oyuncuları soyunma odasına yollayan maçın Alman hakemi Marco Fritz maçı tatil etti.

Maçın ertelenmesinin ardından stadyum dışında da Panathinaikos taraftarları ve Yunan çevik kuvvet ekipleri arasında arbede yaşandı. Polis, taraftarlara göz yaşartıcı gazla müdahalede bulundu.

Ertelenen karşılaşma, 53. dakikada Miguel Angel Guerrero'nun attığı golle Olympiakos'un 1-0'lık üstünlüğüyle devam ediyordu.