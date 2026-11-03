Panathinaikos danışmanı Real Madrid'i Atina cehennemine karşı uyardı

Panathinaikos'un spor danışmanı Miguel Angel Corona, Real Madrid'in AEK Atina ile karşılaşmasının Şampiyonlar Ligi'nde coşkulu bir taraftar atmosferinde oynanacağını belirterek, Yunan takımının sahip olduğu büyük fiziksel güce dikkat çekti; ancak kraliyet takımının hücum hızının maçta farkı yaratabileceğini değerlendirdi.

İspanyol "As" gazetesine göre, Miguel Angel Corona, karşılaşmanın her iki tarafını da iyi tanıyor; zira Real Madrid akademisinin kademelerinde yetiştikten sonra Atina'ya geçti ve kulübün teknik yönetimini bir sezon boyunca üstlendikten sonra spor danışmanı olarak Panathinaikos ile bağını sürdürüyor. Bu deneyim, onu Yunan futbolunu, özellikle de kraliyet takımının Avrupa kupasındaki bir sonraki rakibi AEK'yi analiz etmek için güvenilir bir kaynak hâline getiriyor.

Corona şunları söyledi: "Tam bir yıl önce Rafa Benitez takımın başına geçti, ben ise spor direktörü görevini üstlendim. İstenen hedefleri gerçekleştirmeyi başardığımızı düşünüyorum; çünkü takım son derece zor bir dönemden geçiyordu, ama Rafa takımı Avrupa kupalarına katılmaya ve son 16 turuna ulaşmaya taşımayı başardı. Bu, 16 yıldır elde edilmemiş bir başarıydı." Kulübün geçen yaz rota değiştirmesinin ardından Corona, Atina'da kulübün ve yönetim kurulunun spor danışmanı olarak çalışmaya devam etme konusunda anlaştı.

Corona, Yunan futbolunun içindeki konumundan hareketle oradaki rekabetin doğasına dair net bir vizyona sahip. Şöyle konuştu: "Yunan futbolu yoğun bir sıcaklık ve büyük bir tutkuyla öne çıkar. Burası spora son derece tutkulu bir ülke ve büyük maçlar, ister coşku ve kutlama anlarında ister gerilim zamanlarında olsun, muazzam bir etki bırakıyor."

Gelecek maçlar AEK Şampiyonlar Ligi 12:45 RMA

Bu coşkulu atmosfer Yunan Ligi müsabakalarına da yansıyor; zira büyük takımların maçları çoğu zaman yabancı hakemler tarafından yönetiliyor ve stadyumlarda konuk takım taraftarlarının bulunmasına kısıtlamalar getiriliyor.

Corona şunu ekledi: "Ülke, güvenliği sağlamak, ardından da futbolu geliştirmek ve yükseltmek için çaba sarf ediyor."

Yunan Ligi şampiyonluğu mücadelesine gelince, Corona bu sezon rekabetin önceki sezonlara kıyasla daha az sayıda takım arasında yoğunlaşacağını öngördü; zira geçen yıl Panathinaikos'un idari yapısındaki çalışması, takımı Yunan futbolunun zirvesine geri taşımaya katkı sağladı.

Panathinaikos 16 yıldır lig şampiyonluğu kazanamadı, ancak geçtiğimiz hafta sonu AEK'yi mağlup ettikten sonra şu an puan durumunun lideri konumunda.

Corona şöyle dedi: "Görünüşe göre rekabet daha çok Panathinaikos ile Olympiakos arasında yoğunlaşacak. Ayrıca iki kulübün diğer takımlara kıyasla ekonomik üstünlüğü de ortaya çıkıyor."

Corona, bu durumun, Şampiyonlar Ligi'ne katılımın gereklilikleriyle boğuşan ve en önemli oyuncularından biri olan Pineda'nın yokluğunu yaşayan AEK'yi etkilediğini görüyor ve şöyle açıklıyor: "Bana göre o takımın ruhuydu. Takımın temel iskeleti neredeyse aynı kaldı; çok güçlü iki stoperleri, yerini bulan Jovic ve Vargas gibi muazzam fiziksel kabiliyetlere sahip forvetleri var. Ama orta saha oyun kurucusu, takımın oyun tarzında son derece önemli bir unsurdu. Onun yokluğunu fazlasıyla hissettiklerini düşünüyorum."

Corona ayrıca AEK'nin spor direktörü Javier Ribalta'nın ortaya koyduğu çalışmayı da övdü: "Olağanüstü bir iş yapıyor."

Eski futbolcu, Yunanistan'daki müsabakaların seviyesinin genellikle sanılandan daha yüksek olduğuna inanıyor ve şöyle diyor: "Yunan Ligi, Avrupa'nın beş büyük ligi arasında yer almıyor, bu açık; ama Körfez ülkelerinin liglerinden, hatta Türk Ligi'nden bile kayda değer bir seviyede üstün. Seviye son derece yüksek, özellikle de büyük takımlar arasında."

Real Madrid'e karşı oynanacak beklenen karşılaşmaya gelince, Corona AEK'nin sahip olduğu büyük fiziksel güce dikkat çekti, ancak kraliyet takımının kendisine üstünlük sağlayabilecek bir silaha sahip olduğunu düşünüyor ve şöyle açıklıyor: "Son derece hızlı bir tempoya sahip bir takım; ister maç ritmi ister fiziksel hazırlık açısından olsun. İki stoperi çok güçlü, ayrıca iki forveti birlikte oynarsa fiziksel güçleri nedeniyle onlarla baş etmek zor. Ama Real Madrid'in ön hattında sahip olduğu hız farkı yaratabilir."

Corona'ya göre göz ardı edilmemesi gereken bir başka etken de maç sırasında beklenen taraftar atmosferi. Şöyle konuştu: "Atmosfer muhteşem olacak. Böyle gecelerde Yunan futbolu, Avrupa'nın geri kalanına takımlara, taraftarlara ve büyük bir tutkuya sahip olduğunu gösterebilir. Taraftarlar maçla güçlü bir şekilde etkileşime girecek ve atmosfer son derece coşkulu olacak."

Corona, kraliyet kulübünün akademisinde yetişmiş olması dolayısıyla Real Madrid'e duygusal bağının hâlâ güçlü olması nedeniyle maçı stadyumun tribünlerinden izlemeyi umuyor ve sözlerini şöyle tamamladı: "Onları izleyebilmeyi umuyorum. Yalnızca bu maçta değil, finale ulaşıp şampiyonluğu kazanmaları için de kendilerine her türlü başarıyı diliyorum."