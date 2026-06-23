Panama maçında forma giymemesine rağmen, Parti’nin İngiltere’ye karşı oynamasına neden izin veriliyor?

Thomas Partey, geçen hafta Panama ile oynanan açılış maçında forma giyememiş olmasına rağmen, bugün Salı akşamı 2026 Dünya Kupası grup aşamasının ikinci turunda İngiltere ile oynanacak maça hazırlık amacıyla Gana milli takımının ilk onbirinde yer aldı.

Gana, ilk turda Panama'yı 1-0 mağlup ederek ilk 3 puanını topladı.

Barty, geçen yıl beş adet tecavüz ve bir adet cinsel saldırı suçlamasıyla karşı karşıya kaldıktan sonra, önümüzdeki yıl Southwark Kraliyet Mahkemesi’nde yargılanacak. Ayrıca, geçtiğimiz Şubat ayında kendisine iki adet tecavüz suçlaması daha yöneltildi.

Eski Arsenal ve şu anki Villarreal oyuncusu Barty ise kendisine yöneltilen tüm suçlamaları reddediyor.

İngiliz "Metro" gazetesine göre, 33 yaşındaki oyuncunun Toronto'da Gana'nın Panama'yı yendiği maçta yer almaması, Kanadalı yetkililerin oyuncuya ülkeye giriş izni vermemesinden kaynaklandı.

Vize başvurusu ilk başta reddedildikten sonra, Partey Kanada’ya giriş izni almak amacıyla acil bir başvuru yaptı.

Yargıç temyiz başvurusunu dinledi ve vize başvurusunun reddedilmesi yönündeki ilk kararı onadı.

Mahkeme belgeleri daha sonra, Barty’nin turnuva başlamadan önce Kanada’ya giriş başvurusunda bulunurken kendisine yöneltilen tecavüz ve cinsel saldırı suçlamalarını açıklamadığını ortaya koydu.

Mahkemede okunan bir açıklamada, Barty’nin Kanada’da kalmayı planladığı süre boyunca her zaman Ganalı takım yetkililerinin gözetimi altında olacağına dair taahhütte bulunduğu da ortaya çıktı.

Ancak Barty, Boston’da İngiltere ile oynanacak maçta böyle bir sorunla karşılaşmayacak; zira ABD’li yetkililer kendisine ülkeye giriş vizesi verdi.

Ayrıca, Cumartesi günü Philadelphia’da Hırvatistan ile oynanacak Gana’nın 12. gruptaki son maçında da kadroda yer alabilecek.

Ancak Barty, Gana’nın grup aşamasındaki geri kalan maçlarında oynamakta serbest olsa da, takım eleme turlarına yükselirse ve maçlarından biri Kanada’da oynanacaksa aynı sorun yeniden ortaya çıkacaktır.







