Panama - İngiltere maçı biletleri nasıl alınır: Dünya Kupası bilet fiyatları, MetLife Stadyumu bilgileri ve daha fazlası

İngiltere, 19 Temmuz’da MetLife Stadyumu’nun sahasına çıkmayı hayal ediyor; zira o tarihte Dünya Kupası Finali bu stadyumda oynanacak. Ancak, biraz önden gidiyoruz; önce öncelikli olan şey: Üç Aslanlar, bu Cumartesi (27 Haziran) Panama ile oynayacakları L Grubu’ndaki son maç için New Jersey’deki stadyuma gidiyor.

Thomas Tuchel'in öğrencileri, 2026 Dünya Kupası'na muhteşem bir başlangıç yaptı ve ikinci yarıda sergilediği olağanüstü performansla Hırvatistan'ı 4-2 mağlup etti. Ancak Gana ile oynadıkları ve gol atılamayan sıkıcı bir beraberlikte parlayamayan İngiltere, şimdi 32'li turuna geçmeden önce formunu yeniden yakalamaya çalışıyor.

Grup aşamasının ilk iki maçında sergilediği olumlu performansa rağmen, Panama'nın Dünya Kupası tarihindeki ilk puan arayışı devam ediyor ve "La Marea Roja" (Kırmızı Dalga), MetLife Stadyumu'ndaki bu maçın ardından turnuvaya veda edecek.

İki takımın sekiz yıl önce Dünya Kupası'nda son karşılaşmasında İngiltere, Nizhny Novgorod'da 6-1'lik bir galibiyet elde etmişti. Harry Kane, bu maçta kariyerinin ilk uluslararası hat-trick'ini attığı için o karşılaşmayı güzel anılarla hatırlayacaktır.

GOAL, Panama - İngiltere maçı biletlerini temin etmek için bilmeniz gereken her şeyi sunuyor; nereden satın alabileceğiniz, fiyatlar ve stadyumla ilgili temel bilgiler dahil.

Panama - İngiltere maçı ne zaman?

Dünya Kupası - Grp. L New York/New Jersey Stadium

Panama'nın 2026 Dünya Kupası maç programı

Tarih Maç (yerel başlama saati) Mekan Son Skor / Biletler 17 Haziran Çarşamba Gana - Panama (19:00 ET) BMO Field, Toronto Gana 1-0 kazandı 23 Haziran Salı Panama - Hırvatistan (19:00 ET) BMO Field, Toronto Hırvatistan 1-0 kazandı 27 Haziran Cumartesi Panama - İngiltere (17:00 ET) MetLife Stadyumu, East Rutherford Biletler

İngiltere'nin 2026 Dünya Kupası maç programı

Tarih Maç (yerel başlama saati) Mekan Son Skor / Biletler 17 Haziran Çarşamba İngiltere - Hırvatistan (15:00 CDT) AT&T Stadyumu, Dallas İngiltere 4-2 kazandı 23 Haziran Salı İngiltere - Gana (16:00 ET) Gillette Stadyumu, Foxborough 0-0 27 Haziran Cumartesi Panama - İngiltere (17:00 ET) MetLife Stadyumu, East Rutherford Biletler

Panama - İngiltere Dünya Kupası biletleri nasıl satın alınır

Bilet satışlarının mevcut durumu şöyledir:

Son Dakika Satış Aşaması: Bu aşama şu anda devam etmektedir ve ilk gelen ilk alır esasına göre işler. Çekilişlerden farklı olarak, bu işlemler gerçek zamanlı olarak gerçekleşir. Bu, FIFA'dan doğrudan bilet satın alabileceğiniz son fırsattır.

Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı: Bu, taraftarların doğrulanmış biletleri nominal değerinden alıp satabilecekleri tek yetkili platformdur. Turnuva sonuna kadar açık kalacaktır.

İkincil Piyasalar: Taraftarlar, StubHub gibi platformlarda da bilet bulabilirler. Bunlar, yüksek talep gören eleme maçları için genellikle en iyi seçeneklerdir, ancak fiyatlar nominal değerden farklılık gösterebilir. Satın almadan önce daima ikincil sitenin kullanım koşullarını kontrol edin.

Panama - İngiltere Dünya Kupası biletleri ne kadar?

FIFA, 2026 turnuvası için değişken fiyatlandırma uyguladı. Grup Aşaması biletleri 60 $'dan (belirli Taraftar Kategorileri için) başlarken, Final maçının fiyatları 6.730 $'a kadar çıkabilir.

Aşağıda, turnuvanın mevcut aşamaları için tahmini fiyat aralıkları yer almaktadır:

Kategori Grup Aşaması Son 32 - Çeyrek Finaller Yarı Final ve Final Kategori 1 250 $ - 400 $ 600 $ - 1.200 1.500 $ - 6.730 $ Kategori 2 150 $ - 280 $ 400 $ - 800 $ 1.000 $ - 4.210 $ Kategori 3 100 $ - 200 $ 200 $ - 500 $ 600 $ - 2.790 $ Kategori 4 60 $ - 120 $ 150 $ - 350 $ 400 $ - 2.030 $

Panama - İngiltere karşılaştırmalı maç sonuçları ve istatistikleri

PAN Son maç ENG 0 Galibiyetler 0 Beraberlikler 1 Galibiyet İngiltere 6 - 1 Panama 1 Gol sayısı 6 2,5 gol üzeri maçlar 1/1 Her iki takım da gol attı 1/1

MetLife Stadyumu hakkında bilmeniz gereken her şey

MetLife Stadyumu, New York City'nin beş mil batısında, New Jersey'nin East Rutherford kentindeki Meadowlands Spor Kompleksi'nde bulunan çok amaçlı bir tesistir.

2010 yılında Giants Stadyumu'nun yerine açılan bu stadyum, NFL'de ün salmış New York Giants ve New York Jets takımlarının ana sahası olarak hizmet vermektedir.

MetLife Stadyumu, futbol maçlarına ev sahipliği yapma konusunda oldukça deneyimlidir; geçmişte CONCACAF Altın Kupa (2011 ve 2015) ve Copa America (2024) dahil olmak üzere çeşitli turnuvalarda maçlara sahne olmuştur.

Stadyum, geçen yıl 81.118 seyirci önünde Chelsea ile Paris Saint-Germain'in karşılaştığı FIFA Kulüpler Dünya Kupası Finali'ne ev sahipliği yaparak, 2026 FIFA Dünya Kupası Finali'ne hazırlanmıştır.