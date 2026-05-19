Panama - İngiltere maç biletleri nasıl alınır: Dünya Kupası bilet fiyatları, MetLife Stadyumu bilgileri ve daha fazlası

İngiltere, 27 Haziran'da Panama ile oynayacağı maçla 2026 Dünya Kupası L Grubu'ndaki mücadelesini tamamlayacak.

GOAL, Panama - İngiltere maçı biletlerini temin etmek için bilmeniz gereken her şeyi, satın alabileceğiniz yerler, bilet fiyatları ve stadyumla ilgili temel bilgiler dahil olmak üzere sunuyor.

Panama'nın 2026 Dünya Kupası Maç Programı

Tarih Maç Yer Biletler 17 Haziran 2026 Gana - Panama BMO Field, Toronto Bilet 23 Haziran 2025 Panama - Hırvatistan BMO Field, Toronto Bilet 27 Haziran 2026 Panama - İngiltere MetLife Stadyumu, East Rutherford Bilet

İngiltere 2026 Dünya Kupası Maçları

Tarih Maç Yer Biletler 17 Haziran İngiltere - Hırvatistan AT&T Stadyumu, Dallas Bilet 23 Haziran İngiltere - Gana Gillette Stadyumu, Massachusetts Biletler 27 Haziran Panama - İngiltere MetLife Stadyumu, East Rutherford Bilet

Panama - İngiltere maçına nasıl bilet alınır?

Bugün itibarıyla, Dünya Kupası biletleri için düzenlenen başlıca resmi çekilişler (Visa Ön Satışı ve erken Rastgele Seçim Çekilişleri dahil) sona ermiştir. Rekor düzeyde talep nedeniyle, ilk aşamalarda sunulan biletler artık son derece sınırlıdır.

Bilet satışlarının mevcut durumu şöyledir:

Son Dakika Satış Aşaması: Bu aşama şu anda devam etmektedir ve ilk gelen ilk alır esasına göre işlemektedir. Çekilişlerin aksine, bu işlemler gerçek zamanlı olarak gerçekleşmektedir. Bu, FIFA'dan doğrudan bilet satın alabileceğiniz son fırsattır.

Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı: Bu, taraftarların doğrulanmış biletleri nominal değerinden alıp satabilecekleri tek yetkili platformdur. Turnuva sonuna kadar açık kalacaktır.

İkincil Pazar Yerleri: Taraftarlar, StubHub gibi platformlarda da bilet bulabilirler. Bunlar, yüksek talep gören eleme maçları için genellikle en iyi seçeneklerdir, ancak fiyatlar nominal değerden farklı olabilir. Satın almadan önce her zaman ikincil sitenin Şartlar ve Koşullarını kontrol edin.

Panama - İngiltere maçının biletleri ne kadar?

Dünya Kupası bilet fiyatları, koltuk kategorisine ve maç gününe ne kadar yakın olduğumuza bağlı olarak büyük ölçüde değişebilir.

New Jersey'deki Panama - İngiltere maçı için, giriş seviyesi fiyatlar şu anda bütçesi kısıtlı taraftarlar için en büyük cazibe kaynağıdır. Ev sahibi ülke, grubun kaderini belirleyecek final maçında sahaya çıkacağından, talebin açılış turunun en yüksek seviyelerinde olması beklenmektedir.

Şu anda, en ucuz biletler stadyumun üst katlarında yaklaşık 400 ila 550 dolar arasında satılmaktadır.

Fiyatların dağılımı şu şekildedir:

Kategori 3 (Üst Sınıf): 400 $ - 750 $

Kategori 2 (Orta Kademe): 800 $ - 1.300 $

Kategori 1 (Alt Kademe/Yan Hat): 1.500 $ - 3.500 $

Konukseverlik/VIP: 4.000 $+

Bu fiyatların piyasa talebine göre değişebileceğini unutmamak önemlidir. New Jersey, dünyanın önde gelen destinasyonlarından biri ve ev sahibi takımın ana merkezi olduğu için, yerel talebin son derece yüksek olması bekleniyor. Bu yüksek riskli karşılaşmayı izlemek isteyen ve bütçesine dikkat eden taraftarlar için, mevcut Kategori 3 biletlerini erkenden temin etmek en akıllıca hareket olacaktır.

Panama - İngiltere karşılaştırmalı istatistikleri

PAN Son maç ENG 0 Galibiyetler 0 Beraberlikler 1 Galibiyet İngiltere 6 - 1 Panama 1 Gol sayısı 6 2,5 gol üzeri maçlar 1/1 Her iki takım da gol attı 1/1

MetLife Stadyumu hakkında bilmeniz gereken her şey

MetLife Stadyumu, New York City'nin 5 mil batısında, New Jersey'nin East Rutherford kentindeki Meadowlands Spor Kompleksi'nde bulunan çok amaçlı bir tesistir.

Stadyum, Giants Stadyumu'nun yerine 2010 yılında açılmıştır ve NFL'de ün salmış New York Giants ve New York Jets takımlarının düzenli olarak maçlarını oynadıkları ev sahipliği yapmaktadır.

MetLife Stadyumu, geçmişte CONCACAF Altın Kupa (2011 ve 2015) ve Copa América (2024) dahil olmak üzere çeşitli turnuvalarda maçlara ev sahipliği yapmış olmasıyla futbol maçlarını düzenleme konusunda oldukça deneyimlidir.

Stadyum, bu yılın başlarında 81.118 seyirci önünde Chelsea ile Paris Saint-Germain'in karşılaştığı FIFA Kulüpler Dünya Kupası Finali'ne ev sahipliği yaparak 2026 FIFA Dünya Kupası Finali'ne hazırlanmıştır.