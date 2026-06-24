Panama - İngiltere 2026 FIFA Dünya Kupası Maç Öncesi: Bilmeniz gereken her şey

Dünya Kupası - Grp. L New York/New Jersey Stadium

Panama - İngiltere maçı 27 Haziran 2026 tarihinde saat 17:00 EST ve 21:00 GMT'de başlayacak.

Maç bilgisi

Panama, Dünya Kupası'ndan şimdiden elenen beş takımdan biri. İngiltere ise iki maçta dört puan topladı ve bu maçı kazanması halinde L Grubu'nu birinci sırada tamamlayacak.

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Panama ve İngiltere'nin Dünya Kupası'ndaki performansı

Thomas Tuchel'in yönetimindeki Üç Aslanlar, Hırvatistan'ı 4-2 mağlup ettikten ve Gana ile 0-0 berabere kaldıktan sonra pek de ikna edici bir performans sergilemedi. Tuchel, kanatlarda kadro seçimi konusunda kafa yormak zorunda. Sol kanatta savunmada Nico O'Reilly'yi tekrar sahaya sürmeyi tercih edebilir; Marcus Rashford ise o kanatta daha ileride bir seçenek olarak değerlendirilebilir. Sağ kanatta ise Arsenal'in yıldızı Noni Madueke, devam eden Aşil tendonu sorunu nedeniyle zorluklar yaşayan takım arkadaşı Bukayo Saka'nın yerine oynamaya devam etmelidir. Forvet hattında ise İngiltere'nin umutları, 116 milli maçta 81 gol gibi şaşırtıcı bir istatistiğe sahip olan sembol niteliğindeki forvet Harry Kane'e bağlı.

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Panama ise 5-4-1 dizilişiyle İngiltere'yi zorlamaya çalışacak. Gana ve Hırvatistan'a karşı arka arkaya aldığı 1-0'lık yenilgiler, Panamalıların asla kolay lokma olmayacağını kanıtlıyor. Gana maçında top hakimiyetini elinde tutsa ve daha fazla gol şansı yaratmış olsa da, bunları gole çeviremedi ve 95. dakikada yediği acı bir golle bunun bedelini en ağır şekilde ödedi.

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Muhtemel ilk 11'ler

Panama: Mosquera; Murillo, Ramos, Córdoba, Andrade, Blackman; Martínez, Harvey, Barcenas, Rodríguez; Fajardo.

İngiltere: Pickford; James, Konsa, Guehi, O'Reilly; Anderson, Rice; Madueke, Bellingham, Rashford; Kane.

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Panama'nın 26 kişilik kadrosu

Kaleciler: Orlando Mosquera, Luis Mejia, Cesar Samudio.

Defans: Cesar Blackman, Jorge Gutierrez, Amir Murillo, Fidel Escobar, Andres Andrade, Edgardo Farina, Jose Cordoba, Eric Davis, Jiovany Ramos, Roderick Miller.

Orta saha oyuncuları: Anibal Godoy, Adalberto Carrasquilla, Carlos Harvey, Cristian Martinez, Jose Luis Rodriguez, Cesar Yanis, Yoel Barcenas, Alberto Quintero, Azarias Londono.

Forvetler: Ismael Diaz, Cecilio Waterman, Jose Fajardo, Tomas Rodriguez.

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İngiltere'nin 26 kişilik kadrosu

Kaleciler: Dean Henderson (Crystal Palace), Jordan Pickford (Everton), James Trafford (Manchester City)

Defans oyuncuları: Dan Burn (Newcastle United), Marc Guehi (Manchester City), Reece James (Chelsea), Ezri Konsa (Aston Villa), Tino Livramento (Newcastle), Nico O'Reilly (Manchester City), Jarell Quansah (Bayer Leverkusen), Djed Spence (Tottenham), John Stones (Manchester City)

Orta saha oyuncuları: Elliot Anderson (Nottingham Forest), Jude Bellingham (Real Madrid), Eberechi Eze (Arsenal), Jordan Henderson (Brentford), Kobbie Mainoo (Manchester United), Declan Rice (Arsenal), Morgan Rogers (Aston Villa)

Forvetler: Anthony Gordon (Newcastle United), Harry Kane (Bayern Münih), Noni Madueke (Arsenal), Marcus Rashford (Manchester United'dan kiralık olarak Barcelona'da), Bukayo Saka (Arsenal), Ivan Toney (Al-Ahli), Ollie Watkins (Aston Villa).

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Takım haberleri ve kadrolar

Thomas Christiansen, bu maç öncesinde Panama'nın muhtemel ilk 11'ini henüz açıklamadı ve şu aşamada resmi olarak bildirilen herhangi bir sakatlık veya ceza durumu bulunmuyor. Maç saatine yaklaştıkça takım haberleri geldikçe güncellemeler eklenecektir.

Thomas Tuchel de İngiltere açısından benzer bir durumda; şu anda verilerde onaylanmış bir kadro, sakatlık veya ceza bilgisi bulunmuyor. Tuchel, grup aşaması boyunca büyük ölçüde formda bir kadroya sahipti, ancak Declan Rice Aralık ayından beri sinir ağrısıyla mücadele ediyor. Her iki takımın kadro haberleri, onaylandıkça güncellenecektir.

Sakatlıklar ve cezalı oyuncular Sakatlıklar ve Cezalar Kenarda oyuncu yok Sakatlıklar ve Cezalar Kenarda oyuncu yok

Form Durumu

Panama, son beş maçında iki galibiyet, bir beraberlik ve iki mağlubiyetlik bir performansla bu maça çıkıyor. En son 17 Haziran’da Dünya Kupası’nda Gana’ya 1-0 yenildiler. Bundan önce, Bosna-Hersek ile 1-1 berabere kalmış, ardından hazırlık maçlarında Dominik Cumhuriyeti’ni 4-2 mağlup etmişti. Brezilya'ya karşı alınan 6-2'lik mağlubiyet bu serinin en kötü anı olurken, Güney Afrika'ya karşı elde edilen 2-1'lik galibiyet ise biraz umut verdi. Panama, bu beş maçta dokuz gol attı ve on gol yedi.

İngiltere'nin son dönemdeki performansı oldukça güçlü. Son beş maçında üç galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyet elde etti. En son 17 Haziran'da Dünya Kupası'nda Hırvatistan'ı 4-2 mağlup ettiler; bu galibiyet, Kosta Rika'ya karşı 3-0 ve Yeni Zelanda'ya karşı 1-0'lık arka arkaya iki hazırlık maçı galibiyetinin ardından geldi. Bu serideki tek mağlubiyetleri Mart ayında Japonya'ya karşı 1-0'lık yenilgiydi; ayrıca Uruguay ile 1-1 berabere kaldılar. İngiltere bu beş maçta dokuz gol attı ve dört gol yedi.

Karşılaşma Geçmişi

PAN Son maç ENG 0 Galibiyetler 0 Beraberlikler 1 Galibiyet İngiltere 6 - 1 Panama 1 Gol sayısı 6 2,5 gol üzeri maçlar 1/1 Her iki takım da gol attı 1/1

Bu iki takım arasındaki kafa kafaya rekorda sadece bir karşılaşma yer alıyor. İngiltere, 24 Haziran 2018'de Dünya Kupası grup aşamasında Panama'yı 6-1 mağlup etmişti; o karşılaşmada ev sahibi İngiltere'ydi. Bu tek karşılaşma, mevcut verilerde bu iki ülke arasında teyit edilmiş tek maç olarak yer alıyor.

Puan Durumu

L Grubu’nda, ilk maçların ardından İngiltere şu anda birinci, Panama ise üçüncü sırada yer alıyor.