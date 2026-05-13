Panama - Hırvatistan maçına bilet nasıl alınır: Dünya Kupası bilet fiyatları, BMO Field hakkında bilgiler ve daha fazlası

Hırvatistan, 2026 Dünya Kupası L Grubu'nun 2. maç gününde Panama ile karşılaşmak üzere Toronto'ya gidiyor.

GOAL, Panama - Hırvatistan maçı için bilet satın alma, bilet fiyatları ve stadyumla ilgili temel bilgiler dahil olmak üzere bilmeniz gereken her şeyi sunuyor.

2026 Dünya Kupası'nda Panama - Hırvatistan maçı ne zaman oynanacak?

Panama'nın 2026 Dünya Kupası Maç Programı

Tarih Maç Yer Biletler 17 Haziran 2026 Gana - Panama BMO Field, Toronto Bilet 23 Haziran 2026 Panama - Hırvatistan BMO Field, Toronto Bilet 27 Haziran 2026 Panama - İngiltere MetLife Stadyumu, New Jersey Bilet

Hırvatistan 2026 Dünya Kupası Maçları

Tarih Maç Yer Biletler 17 Haziran 2026 İngiltere - Hırvatistan AT&T Stadyumu, Arlington Bilet 23 Haziran 2026 Panama - Hırvatistan BMO Field, Toronto Bilet 27 Haziran 2026 Hırvatistan - Gana Lincoln Financial Field, Philadelphia Bilet

Panama - Hırvatistan biletleri nasıl satın alınır?

Bugün itibariyle, Dünya Kupası biletleri için düzenlenen başlıca resmi çekilişler (Visa Ön Satışı ve erken Rastgele Seçim Çekilişleri dahil) sona ermiştir. Rekor düzeyde talep nedeniyle, ilk aşamalarda biletlerin ilk satışa sunulması artık son derece sınırlıdır.

Bilet satışlarının güncel durumu şu şekildedir:

Son Dakika Satış Aşaması: Bu aşama şu anda devam etmektedir ve ilk gelen ilk alır esasına göre işler. Çekilişlerden farklı olarak, bunlar gerçek zamanlı işlemlerdir. Bu, FIFA'dan doğrudan bilet satın alabileceğiniz son fırsattır.

Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı: Bu, taraftarların doğrulanmış biletleri nominal değerinden alıp satabilecekleri tek yetkili platformdur. Turnuva sonuna kadar açık kalacaktır.

İkincil Pazar Yerleri: Taraftarlar, StubHub gibi platformlarda da bilet bulabilirler. Bunlar, yüksek talep gören eleme maçları için genellikle en iyi seçeneklerdir, ancak fiyatlar nominal değerden farklılık gösterebilir. Satın almadan önce daima ikincil sitenin Şartlar ve Koşullarını kontrol edin.

Panama - Hırvatistan maç biletleri ne kadar?

Dünya Kupası bilet fiyatları, koltuk kategorisine ve maç gününe ne kadar yakın olduğumuza bağlı olarak büyük ölçüde değişebilir.

Toronto'daki Panama - Hırvatistan maçı için, giriş seviyesi fiyatlar şu anda bu karşılaşmayı izlemek isteyen taraftarlar için önemli bir cazibe oluşturmaktadır. 2022 bronz madalyalılar, burada büyük bir iz bırakmayı ve efsanevi kaptanlarına yakışır bir veda sunmayı umuyorlar.

Şu anda, en ucuz biletler stadyumun üst katlarında yaklaşık 510 ila 750 dolar arasında satılmaktadır.

Fiyatların dağılımı şu şekildedir:

Kategori 3 (Üst Sınıf): 510 $ – 800 $

Kategori 2 (Orta Seviye): 850 $ – 1.200 $

Kategori 1 (Alt Katman/Yan Hat): 1.250 $ – 2.500 $

Konukseverlik/VIP: 1.770 $+

Bu fiyatların piyasa talebine göre değişebileceğini unutmamak önemlidir. Toronto önemli bir tarihi merkez olduğundan ve maç Cumartesi günü oynanacağından, grubun kaderini belirleyecek bu kritik karşılaşma için yerel talebin son derece yüksek olması beklenmektedir. Lincoln Financial Field'da bu karşılaşmayı izlemek isteyen ve bütçesine dikkat eden taraftarlar için, mevcut Kategori 3 biletlerini erkenden temin etmek en akıllıca hareket olacaktır.

Toronto Stadyumu hakkında bilmeniz gereken her şey

FIFA'nın sponsorluk düzenlemelerine uymak amacıyla turnuva süresince Toronto Stadyumu olarak anılacak olan Toronto'daki BMO Field, 2026 Dünya Kupası için önemli dönüşümlerden geçmiştir.

17.756 adet geçici koltuk kurulmasıyla stadyumun kapasitesi yaklaşık 30.000'den 45.736'ya çıkarılmıştır. Bu ek bölümler, maçlara ev sahipliği yapmak için FIFA'nın belirlediği 40.000 kişilik minimum kapasite şartını aşmak amacıyla gerekliydi.

Beş milyondan fazla LED piksel içeren dört yeni video panosu eklenmiş ve stadyumun Wi-Fi ve video prodüksiyon tesisleri modernize edilmiştir.

Stadyum, Kanada'nın Bosna-Hersek ile oynayacağı açılış maçı da dahil olmak üzere altı maça ev sahipliği yapacak.