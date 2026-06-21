Panama - Hırvatistan maçı biletleri nasıl alınır: Dünya Kupası bilet fiyatları, BMO Field hakkında bilgiler ve daha fazlası

Panama, altı gün içinde ikinci kez Toronto’daki BMO Field’da sahaya çıkacak. La Marea Roja (Kırmızı Dalga), bu stadyumda oynadıkları turnuva açılış maçında Gana’ya karşı 1-0’lık yürek burkan bir mağlubiyet yaşadıktan sonra, şansını tersine çevirmeyi umuyor.

Hırvatistan da Kanada topraklarında performansını yükseltmeli ve önceki iki Dünya Kupası turnuvasında da çeyrek finale yükselmesini sağlayan o azimli tavrını yeniden bulmalıdır. Geçen hafta Arlington’daki AT&T Stadyumu’nda İngiltere karşısında sağlam bir ilk yarı sergilemelerine rağmen, Thomas Tuchel’in önderliğindeki coşkun Three Lions karşısında ezildiler.

GOAL, Panama - Hırvatistan maçı için Dünya Kupası biletlerini nasıl temin edebileceğiniz, nereden satın alabileceğiniz, ne kadar ödeme yapmanız gerektiği ve stadyumla ilgili temel bilgiler dahil olmak üzere bilmeniz gereken her şeyi sunuyor.

Panama - Hırvatistan maçı ne zaman?

Panama'nın Dünya Kupası maç programı

Tarih Maç Yer Biletler 17 Haziran Gana - Panama (1-0) BMO Field, Toronto Yok 23 Haziran Panama - Hırvatistan BMO Field, Toronto Biletler 27 Haziran Panama - İngiltere MetLife Stadyumu, New Jersey Biletler

Hırvatistan'ın Dünya Kupası maçları

Tarih Maç Yer Biletler 17 Haziran İngiltere - Hırvatistan (4-2) AT&T Stadyumu, Arlington Yok 23 Haziran Panama - Hırvatistan BMO Field, Toronto Biletler 27 Haziran Hırvatistan - Gana Lincoln Financial Field, Philadelphia Bilet

Panama - Hırvatistan maçına bilet nasıl alınır?

Bilet satışlarının mevcut durumu şöyledir:

Son Dakika Satış Aşaması: Bu aşama şu anda devam etmektedir ve ilk gelen ilk alır esasına göre işler. Çekilişlerden farklı olarak, bu işlemler gerçek zamanlı olarak gerçekleşir. Bu, FIFA'dan doğrudan bilet satın alabileceğiniz son fırsattır.

Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı: Bu, taraftarların doğrulanmış biletleri nominal değerinden alıp satabilecekleri tek yetkili platformdur. Turnuva sonuna kadar açık kalacaktır.

İkincil Piyasalar: Taraftarlar, StubHub gibi platformlarda da bilet bulabilirler. Satın almadan önce her zaman ikincil sitenin kullanım koşullarını kontrol edin.

Panama - Hırvatistan maç biletleri ne kadar?

FIFA, 2026 turnuvası için değişken fiyatlandırma uyguladı. Grup Aşaması biletleri 60 $'dan (belirli Taraftar Kategorileri için) başlarken, Final maçının fiyatları 6.730 $'a kadar çıkabilir.

Aşağıda, turnuvanın mevcut aşamaları için tahmini fiyat aralıkları yer almaktadır:

Kategori Grup Aşaması Son 32 - Çeyrek Final Yarı Final ve Final Kategori 1 250 $ - 400 $ 600 $ - 1.200 1.500 $ - 6.730 $ Kategori 2 150 $ - 280 $ 400 $ - 800 $ 1.000 $ - 4.210 $ Kategori 3 100 $ - 200 $ 200 $ - 500 $ 600 $ - 2.790 $ Kategori 4 60 $ - 120 $ 150 $ - 350 $ 400 $ - 2.030 $

BMO Field hakkında bilmeniz gereken her şey

FIFA’nın sponsorluk kurallarına uymak amacıyla turnuva süresince “Toronto Stadyumu” olarak anılacak olan Toronto’daki BMO Field, 2026 Dünya Kupası için önemli dönüşümlerden geçti.

17.756 adet geçici koltuğun kurulmasıyla stadyumun kapasitesi yaklaşık 30.000'den 45.736'ya çıkarılmıştır. Bu ek bölümler, maçlara ev sahipliği yapabilmek için FIFA'nın belirlediği 40.000 kişilik minimum koltuk sayısını aşmak amacıyla gerekliydi.

Beş milyondan fazla LED piksel içeren dört yeni video ekranı eklenmiş ve stadyumun Wi-Fi ve video prodüksiyon tesisleri modernize edilmiştir.

BMO Field, 2026 Dünya Kupası kapsamında toplamda altı maça ev sahipliği yapacak; bunlardan beşi grup aşaması maçları, biri ise son 32 turunda oynanacak eleme aşaması maçı olacak.

Panama - Hırvatistan maçından ne beklemeli?



