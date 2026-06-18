Panama - Hırvatistan 2026 FIFA Dünya Kupası Önizlemesi: Bilmeniz gereken her şey

Panama - Hırvatistan maçı 23 Haziran 2026 tarihinde saat 19:00 EST ve 23:00 GMT'de başlayacak.

Maç bağlamı ve ilk günle ilgili bilgiler

95. dakikada Nordsjaelland orta saha oyuncusu Caleb Yirenki'nin Gana adına attığı gol, 1. maç gününde Black Stars'a hayati bir 1-0 galibiyet kazandırırken Panama'nın hayallerini suya düşürdü. Panama, rakibine karşı hiç de geride kalmamış ya da ezilmemişti, ancak sonunda mağlup oldu. Hırvatistan ise ilk maçta İngiltere'ye 4-2 yenildi; ilk yarıyı 2-2 berabere tamamladıkları bu maç oldukça heyecan vericiydi. Her iki takım da geriye düşmüş durumda, bu yüzden Toronto'da heyecan dolu bir maç izleyebiliriz.

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Panama'nın kilit oyuncuları ve teknik direktörü

Pumas'ın orta saha oyuncusu Adalberto "Coco" Carrasquilla, top hakimiyetini elinde tutmayı seven Panama takımının temposunu belirlemede kilit rol oynayacak. Marsilya'nın sağ bek oyuncusu Michael Amir Murillo da takıma değerli üst düzey deneyimini katacak. Takımın teknik direktörü Thomas Christiansen. Çocukluğunda kısa bir süre Panama'da yaşamış olan Danimarka doğumlu teknik adam, Temmuz 2020'de Los Canaleros'un başına geçti ve ülkeyi tarihindeki ikinci Dünya Kupası katılımına başarıyla taşıdı.

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Hırvatistan'ın kilit oyuncuları ve teknik direktörü

Baş antrenör Zlatko Dalić, efsanevi ve savaşta kendini kanıtlamış çekirdek kadroyu dinamik ve atletik genç oyuncularla dengeleyen, son derece deneyimli ve uyumlu 26 kişilik bir kadro oluşturdu. Hırvatistan’ın en büyük gücü, baskı altında gösterdiği mutlak istikrar olmaya devam ediyor; Dalić’in tercih ettiği sistem, tam bir psikolojik özgüvenle işliyor.

Takımın tartışmasız kalbi, zamana meydan okuyan Luka Modrić olmaya devam ediyor. Modrić, dünya standartlarında, baskıya dayanıklı orta saha motor odasında Mateo Kovačić ile birlikte maçın yapısal temposunu kontrol edecek. Forvette ise Bruno Petković’in fiziksel varlığı, stoperleri rahatsız ederek Andrej Kramarić’in yararlanabileceği boşluklar yaratmayı hedefleyecek. Defansif açıdan ise Joško Gvardiol, ileriye dönük pasları ve sağlam müdahaleleriyle savunma hattını sağlamlaştırmak için tam formda; güvenilir ilk 11 kalecisi Dominik Livaković’in önünde seçkin bir kalkan görevi görüyor.

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Muhtemel Panama İlk 11'i

Mosquera; Ramos, Córdoba, Andrade; Murillo, Harvey, Barcenas, Blackman; Martínez, Waterman, Rodríguez.

Muhtemel Hırvatistan İlk 11'i

Livaković; Sutalo, Vusković, Gvardiol; Stanisic, Modrić, Pašalić, Perišić; Sučić, Baturina; MPanamaama

Panama'nın 26 kişilik kadrosu

Kaleciler: Orlando Mosquera, Luis Mejia, Cesar Samudio.

Defans: Cesar Blackman, Jorge Gutierrez, Amir Murillo, Fidel Escobar, Andres Andrade, Edgardo Farina, Jose Cordoba, Eric Davis, Jiovany Ramos, Roderick Miller.

Orta saha oyuncuları: Anibal Godoy, Adalberto Carrasquilla, Carlos Harvey, Cristian Martinez, Jose Luis Rodriguez, Cesar Yanis, Yoel Barcenas, Alberto Quintero, Azarias Londono.

Forvetler: Ismael Diaz, Cecilio Waterman, Jose Fajardo, Tomas Rodriguez.

Hırvatistan'ın 26 kişilik kadrosu

Kaleciler: Dominik Livakovic (Dinamo Zagreb), Dominik Kotarski (Kopenhag), Ivor Pandur (Hull City).

Defans oyuncuları: Josko Gvardiol (Manchester City), Duje Caleta-Car (Real Sociedad), Josip Sutalo (Ajax Amsterdam), Josip Stanisic (Bayern Münih), Marin Pongracic (Fiorentina), Martin Erlic (Midtjylland), Luka Vuskovic (Hamburg).

Orta saha oyuncuları: Luka Modric (AC Milan), Mateo Kovacic (Manchester City), Mario Pasalic (Atalanta), Nikola Vlasic (Torino), Luka Sucic (Real Sociedad), Martin Baturina (Como), Kristijan Jakic (Augsburg), Petar Sucic (Inter Milan), Nikola Moro (Bologna), Toni Fruk (Rijeka).

Forvetler: Ivan Perisic (PSV Eindhoven), Andrej Kramaric (Hoffenheim), Ante Budimir (Osasuna), Marco Pasalic (Orlando City), Petar Musa (Dallas), Igor Matanovic (Freiburg).

Takım haberleri ve kadrolar

Panama'nın teknik direktörlüğünü Thomas Christiansen yürütüyor; ancak şu anda kadroda herhangi bir sakatlık veya ceza bilgisi bulunmuyor. Şu aşamada kesinleşmiş bir muhtemel kadro yok; maçın başlama saatine yaklaştıkça güncellemeler eklenecektir.

Hırvatistan teknik direktörü Zlatko Dalic de ilk 11'ini henüz açıklamadı; Vatreni kadrosunda şu anda herhangi bir sakatlık veya ceza bilgisi bulunmamaktadır. Maç öncesinde yeni gelişmeler oldukça takım haberlerine eklenecektir.

Sakatlıklar ve cezalı oyuncular Sakatlıklar ve Cezalar Kenarda oyuncu yok Sakatlıklar ve Cezalar Kenarda oyuncu yok

Form durumu

Panama, son beş maçında bir galibiyet, iki beraberlik ve iki mağlubiyet alarak bu maça karışık bir performansla çıkıyor. En son sonuçları, iki gün önce Dominik Cumhuriyeti’ni 4-2 mağlup ettikten sonra 6 Haziran’da Bosna-Hersek ile 1-1 berabere kalmalarıydı. Mayıs ayında Brezilya'ya karşı alınan 6-2'lik ağır yenilgi, bu serinin en kötü anıydı; ancak Panama, Mart ayı sonlarında Güney Afrika'ya karşı arka arkaya iki maçta önce 1-2 galip gelip ardından 1-1 berabere kalmayı başardı. Bu beş maçta Panama dokuz gol attı ve on bir gol yedi.

Hırvatistan ise son beş maçında üç galibiyet ve iki mağlubiyetle daha güçlü bir formda geliyor. En son 7 Haziran'da Slovenya'yı 2-1 mağlup ettiler; bu sonuç, turnuva öncesinde takımın özgüvenini artırmış olmalı. Ayrıca Mart ayında Kolombiya'da 1-2'lik bir deplasman galibiyeti ve Kasım 2025'teki Dünya Kupası elemelerinde Karadağ'da 2-3'lük bir galibiyet elde ettiler. Belçika’ya (0-2) ve Brezilya’ya (1-3) karşı alınan mağlubiyetler, aksi takdirde olumlu geçen bu serideki tek leke olarak öne çıkıyor.

Karşılaşma İstatistikleri

Panama ile Hırvatistan arasında son beş karşılaşmaya ait kafa kafaya veriler mevcut olmadığından, şu anda ayrıntılı bir tarihsel analiz sunulamamaktadır.

Puan Durumu

L Grubu'nda, bu maç öncesinde Hırvatistan lider konumda yer alırken, Panama dördüncü sırada bulunuyor.