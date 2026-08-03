İngiliz yıldız Cole Palmer'ın Chelsea'deki geleceğine dair spekülasyonlar, eski Fransız savunmacı William Gallas'ın dikkat çeken açıklamalarının ardından yeniden gündeme geldi. Gallas, oyuncunun bu yaz gerçekleşme ihtimalini dışlamakla birlikte, Manchester United'a transferinin "an meselesi" olduğunu vurguladı.

Gallas, "iPredicta" sitesine yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: "Palmer'ın şu anda ayrılacağını düşünmüyorum, zamanlama uygun değil. Ancak United'ın koyu bir taraftarıysa ve orada oynamayı hayal ediyorsa, gelecekte kesinlikle onlara transfer olur."

Sözlerine şöyle devam etti: "İki yıl önce sakatlığından önce yaptığı gibi Chelsea ile bir üstün sezon daha geçirmesi gerektiğini düşünüyorum, ardından bu transfer gerçekleşebilir."

Felaket bir sezon söylentileri yeniden alevlendirdi

Gallas'ın açıklamaları, Chelsea için zorlu bir sezonun ardından geldi. Takımın herhangi bir Avrupa kupasına katılmayı başaramadığı bu sezon, Palmer'ın Manchester'a duyduğu özlemi ve Londra'dan dönme isteğini konu alan önceki raporları yeniden gün yüzüne çıkardı.

Chelsea yönetimi, bu yılın başında söz konusu raporları yalanlayarak oyuncunun Stamford Bridge'deki kariyerinin sona erdiğini öne süren spekülasyonların önünü kapatmıştı.

Palmer (23 yaşında), 2023 yazında Manchester City'den 42,5 milyon sterlin karşılığında Chelsea'ye katılmıştı. City akademisinde 13 yıl geçirmiş olmasına rağmen, oyuncunun çocukluğundan beri Manchester United taraftarı olduğu biliniyor.

Palmer'ın Santos'a mesajı soru işaretleri doğurdu

Gallas'ın açıklamaları, Manchester United'a yeni katılan Brezilyalı Andre Santos'un, "Old Trafford"a transferinin tamamlanmasının ardından Palmer'dan bir mesaj aldığını açıklamasıyla aynı döneme denk geldi.

48 milyon sterlin ve ek olarak 2 milyon sterlin bonus karşılığında beş yıllık sözleşme imzalayan Santos şunları söyledi: "Transferimden sonra Cole'dan bir mesaj aldım. Bana yazdı çünkü kendisi Manchester'da doğdu ve buradaki her şeyi biliyor."

Sözlerine şöyle devam etti: "Bana 'Kariyerinde bol şans, bunu hak ediyorsun' dedi. Yeni takım arkadaşlarımla burada bulunmaktan dolayı çok heyecanlıyım."

Santos, düzenli olarak ilk on birde forma giyme fırsatı arayışıyla Chelsea'den ayrılmakta ısrar etmişti.