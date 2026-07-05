Palmer: Dünya Kupası'nı izlemek mi? Yaz tatilinin tadını çıkarıyorum

Görünüşe göre Chelsea’nin yıldızı Cole Palmer, ABD, Kanada ve Meksika’da düzenlenecek 2026 Dünya Kupası’na katılacak İngiltere milli takım kadrosuna seçilememesinin ardından hâlâ büyük bir hayal kırıklığı yaşıyor.

Palmer, Dünya Kupası elemeleri boyunca teknik direktör Thomas Tuchel'in yönetiminde önemli bir rol oynamış ve geçen ay "Üç Aslanlar"ın kadrosu açıklanmadan önce İngiltere'nin Japonya ile oynadığı son hazırlık maçında ilk 11'de yer almıştı.

Chelsea'nin hayal kırıklığı yaratan sezonu, sonuçta 24 yaşındaki oyuncunun kadro dışı kalmasına neden oldu; Palmer, İngiltere kadrosundan çıkarılan birçok önemli oyuncudan biri oldu.

İngiltere milli takımı, Pazartesi sabahı Dünya Kupası son 16 turunda Meksika ile oynayacağı riskli maça hazırlanıyor.

Palmer, The Times gazetesine Dünya Kupası'nı izlemeyle ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Fırsat buldukça maçları izliyorum. Tatilimin tadını çıkarıyor ve farklı şeyler yapıyorum, ancak rahatladığım zamanlarda, evet, eğer yayınlanan bir maç varsa izliyorum."

İngiliz "Metro" gazetesinin aktardığına göre, Palmer şunları ekledi: "Elbette takımın bir parçası olmayı dilerdim; her futbolcu Dünya Kupası'nda yer almak ister, ancak bu benim değiştiremeyeceğim ve her ne sebeple olursa olsun zor bir karar."

Ve şöyle devam etti: “Ancak ben sadece yaz tatilimin tadını çıkarmaya çalışıyorum; bu, hayatımda ilk kez tatil yaptığım yaz.”











