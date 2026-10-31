Tüm gözler, bugün cumartesi günü Premier Lig'in dokuzuncu haftası kapsamında Chelsea ile Manchester United arasındaki merakla beklenen ve heyecan verici karşılaşmaya ev sahipliği yapacak olan Stamford Bridge'e çevrildi.

Chelsea'nin tercihlerinde dikkat çeken bazı değişiklikler yaşandı; Marco Ballestra, Chelsea forması altında Premier Lig'deki ilk ilk 11 görünümünü yaşarken, Jordan Henderson'ın yokluğunu telafi etmek için Romeo Lavia orta sahada forma giyiyor.

Ayrıca Cole Palmer, cezasının sona ermesinin ardından ilk 11'e dönerken, Joao Pedro sakatlığı nedeniyle takımın kadrosunda yer almıyor.

Diğer tarafta Manchester United, sağ bek mevkiinde Leny Yoro'yu sahaya sürmeye karar verirken, geçen hafta yedek kulübesinde oturmakla yetinen kaptanı Bruno Fernandes'in hizmetlerini ilk 11'de yeniden kazanıyor.

Chelsea'nin Manchester United karşısındaki ilk 11'i şu şekilde oluştu:

- Kaleci: Mike Penders.

- Savunma: Josh Acheampong, Levi Colwill, Wesley Fofana.

- Orta saha: Pedro Neto, Moises Caicedo, Romeo Lavia, Marco Ballestra.

- Hücum: Cole Palmer, Morgan Rogers, Estevao.

Manchester United'ın ilk 11'i ise şu şekilde oluştu:

- Kaleci: Senne Lammens.

- Savunma: Diogo Dalot, Harry Maguire, Lisandro Martinez, Leny Yoro.

- Orta saha: Bruno Fernandes, Andre Santos, Carlos Baleba.

- Hücum: Amad Diallo, Bryan Mbeumo, Matheus Cunha.

Chelsea, Premier Lig puan tablosunda 13 puanla beşinci sırada yer alarak bu karşılaşmaya çıkarken, Manchester United 7 puanla on altıncı sıraya gerileyerek daha zorlu bir durum yaşıyor; bu da karşılaşmayı her iki takım açısından iki kat daha önemli kılıyor.