Chelsea, yıldızı Cole Palmer'ın sözleşmesini 2034 yılına kadar uzattığını açıkladı. Oyuncunun kulüpte devam etmekten duyduğu mutluluğu ve takımın gittiği yöne olan güvenini dile getirmesinin ardından atılan bu adım, kulübün en önemli hücum oyuncularından birine bağlılığını yansıtıyor.

Palmer, Chelsea'nin resmî internet sitesinde öne çıkarılan açıklamalarında şöyle konuştu: "Chelsea benim için çok şey ifade ediyor ve kulübün doğru yönde ilerlediğine inanıyorum. Bu yüzden yeni sözleşmeyi imzaladığım için son derece mutluyum, elbette büyük bir mutluluk duyuyorum."

İngiliz yıldız şunları ekledi: "Sahiplerle ve sportif direktörlerle, elbette teknik direktörle de konuştuğumda bana büyük bir güven verdiler. Bu yüzden sözleşmeyi imzalamak doğru karardı." Palmer sözlerini şöyle sürdürdü: "Oyuncularla da konuştum ve herkesin hedefi aynı. Burada sürekli olarak büyük kupalar kazanabileceğimizi hissediyorum, bunun bir parçası olmak ve bunda önemli bir rol oynamak istiyorum."

Palmer, Ağustos 2023'te Chelsea'ye katılmasından bu yana dünyanın en iyi hücum oyuncularından biri olarak konumunu sağlamlaştırdı.

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Oyuncu, takımla çıktığı 138 maçta 91 gole katkı sağladı; ayrıca Kulüpler Dünya Kupası ile UEFA Konferans Ligi şampiyonluklarının yanı sıra bir dizi bireysel ödül de kazandı.

24 yaşındaki Palmer, 2024 sürümünün finalinde İspanya'nın filelerini havalandırdığında, Avrupa Milletler Şampiyonası finalinde gol atan yalnızca ikinci İngiliz oyuncu olarak uluslararası arenada tarihî bir başarıya imza attı.

Palmer, üç yıl önce kulübe katılmasının ardından Chelsea formasıyla hafızalarda en çok yer eden ve en istikrarlı ilk sezonlardan birini geçirdi.

Oyuncu, 2023-2024 sezonunda, Premier Lig müsabakalarında art arda iki hat-trick içinde atılan goller de dahil olmak üzere 25 gol kaydetti; ayrıca 19 asist yaptı. Palmer, Chelsea taraftarlarının oylarıyla sezonun en iyi oyuncusu seçildi; takım içindeki takım arkadaşlarının oylarıyla da sezonun en iyi oyuncusu ödülünü kazandı.

Oyuncu, Premier Lig'in en iyi genç oyuncusu ve İngiltere Profesyonel Futbolcular Birliği tarafından verilen yılın en iyi genç oyuncusu ödüllerini kazanarak kulüp dışındaki mercilerden de takdir topladı.

Palmer, ikinci sezonunda da belirleyici etkisini sürdürdü. Wolverhampton karşısındaki galibiyette üç asist yaptı; ardından Brighton & Hove Albion maçının ilk yarısında dört gol atarak adını Premier Lig tarihine yazdırdı.

Oyuncu, en büyük maçlarda da izini bıraktı. Chelsea'nin UEFA Konferans Ligi finalinde Real Betis'i yendiği karşılaşmada iki asist yaptı; ardından 2025 yazında Paris Saint-Germain'e karşı oynanan Kulüpler Dünya Kupası finalinde iki gol atıp takım arkadaşı Joao Pedro'ya bir gol pası vererek takımının şampiyonluğuna katkı sağladı.

Geçen sezon Palmer, Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih karşısında attığı gol de dahil olmak üzere 14 gole daha katkı yaptı; ayrıca bu kez deplasmanda Wolverhampton karşısında yeni bir hat-trick kaydetti.

Palmer, içinde bulunduğumuz sezona da güçlü bir başlangıç yaptı; takımın ilk yedi maçında dört gol atıp iki asist yaptı.



