Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Brezilya'nın en köklü kulüplerinden biri olan Corinthians'ın başına geçen Vitor Pereira'ya ilişkin ilginç bir iddia Brezilya basınının gündemine oturdu.

İngiltere'de yaşayan gazeteci Albert Mullin'in iddiasına göre Portekizli teknik direktörün yeni takımındaki transfer listesi Palmeiras taraftarlarının eline geçti.

Corinthians manager Vitor Pereira’s transfer list was hacked by a Palmerias fan pic.twitter.com/hIMiVkRg8f — Albert Mullin (@albemullin) April 21, 2022

Mullin'in paylaştığı görsele göre Pereira'nın eski takımından Bright Osayi Samuel'in yanı sıra Beşiktaş forması giyen Valentin Rosier'i de istemesi dikkat çekti.

Portekiz ve Asya pazarından da birçok oyuncuyla ilgilendiği görülen Pereira'nın listesinin dışarıya sızması sonrası vereceği tepki merakla beklenirken, deneyimli çalıştırıcının Brezilya kariyeri ise oldukça iyi başladı.

Brezilya'da iyi başladı

İki haftası geride kalan ligde altı puanla liderlik koltuğunda oturan Pereira'nın takımı, Libertadores Kupası'nda ise iki maç sonunda üç puan topladı. Ligde bu hafta Palmeiras ile karşılaşacak olan Corinthians, bu maçın üç gün sonrasında ise sahasında Arjantin'in ve Güney Amerika'nın en köklü kulüplerinden biri olan Boca Juniors'u misafir edecek.

Sezon başında görev yaptığı Fenerbahçe'ye daha önce görev yaptığı Çin Ligi'nden Kim-Min Jae ve ülkesi Portekiz'den Miguel Crespo'yu transfer ettiren Pereira, her iki oyuncudan da yüksek bir bonservis geliri bekleyen Fenerbahçe'den sezon ortasında ayrılmıştı.

Pereira'nın adı Premier Lig ekiplerinden Everton ile de anılmış ancak İngiliz ekibi teknik direktörlük koltuğuna Frank Lampard'ı oturtmuştu.

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