Barcelona forveti Gabriel Jesus, cumartesi günü Estudiantes de La Plata'ya karşı oynanacak Copa Libertadores finali öncesinde eski kulübü Palmeiras'a tam destek vereceğini söyledi. On yıl önce Palmeiras formasıyla bu turnuvada mücadele eden Brezilyalı futbolcu, takım Montevideo'da kıta şampiyonluğu için sahaya çıkarken eski formasını giyip uzaktan desteklemeyi planlıyor.

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Jesus, çocukluğundan beri desteklediği Palmeiras'ın yanında

Jesus, profesyonel kariyerine başladığı Palmeiras'ın hâlâ sıkı bir taraftarı . Brezilya'nın köklü kulübünde kariyerine başlamasının üzerinden on yıl geçen Barcelonalı hücum oyuncusu, 28 Kasım'da Estadio Centenario'da oynanacak finali televizyondan izleyeceğini ve eski takımına pozitif enerji göndereceğini doğruladı. Kulübün iki büyük kupa kazanmayı hedeflediği bu dönemde, yaklaşan Copa do Brasil finalinde de Palmeiras'ı destekleyecek.

Forvet finali izlemeyi planlıyor

Kariyerine Avrupa futbolunda devam etse de Brezilyalı forvet, Palmeiras'a duyduğu derin sevgiyi hiç gizlemedi. Barcelona'nın maçı pazar günü olduğu için , başlama saatini kontrol ettikten sonra cumartesi günkü kıta finalini izlemeyi düşünüyor.

TNT Sports Brasil'e konuşan Jesus, şunları söyledi: “Cumartesi günü, değil mi? Cumartesi. İzleyeceğim. Yanılmıyorsam biz pazar günü oynuyoruz. Maçı izleyeceğim, sadece başlama saatini kontrol etmem gerekiyor. Maçı izlerken Palmeiras formamı kesinlikle giyeceğim ve hiç şüphesiz onlara bolca pozitif enerji göndereceğim. Umarım Palmeiras bir kupa daha kazanır.

“Aynısı Copa do Brasil için de geçerli. Palmeiras'a duyduğum derin sevgi ve bağlılığı herkes biliyor. Kesinlikle televizyonun karşısında, formam üzerimde, onları tüm kalbimle destekliyor olacağım.”

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Forvet, gelecekte Palmeiras'a dönmeye açık

Palmeiras altyapısından yetişen Jesus, A takımda ilk maçına Mart 2015'te çıktı. İlk yılında Copa do Brasil'i kazandı; ardından 2016'da Brezilya ligi şampiyonluğu yaşadı ve o sezon Copa Libertadores'te forma giydi.

Gelecek maçlar SEP Copa Libertadores 15:00 EST

Çocukluğundan beri desteklediği takım hakkında sevgiyle konuşması ilk kez olmuyor. Daha önce ESPN 'e, bir gün Brezilya'ya dönerse hangi takımı seçeceğini şöyle anlatmıştı: “Gelecek Tanrı'nın elinde. Palmeiras'a büyük bir sevgim var, tutkulu bir taraftarıyım ve Brezilya'ya döndüğümde her zaman Palmeiras'ı seçeceğim.”

Brezilya'nın köklü kulüplerini tarihi finaller bekliyor

Palmeiras, Estadio Centenario'da oynanacak 1968 finalinin rövanşında dördüncü Copa Libertadores şampiyonluğunun peşinde. Kupayı dört kez kazanan Estudiantes ise Brezilya takımlarının turnuvadaki yedi yıllık şampiyonluk serisine son vermeyi hedefliyor. 25 milyon dolarlık ödülün yanı sıra zafer, 2026 FIFA Kıtalararası Kupası ve 2029 Kulüpler Dünya Kupası'na katılım hakkı sağlayacak. Palmeiras daha sonra 6 Aralık'ta Brasilia'da, Copa do Brasil tarihinde tek maç üzerinden oynanacak ilk finalde Gremio ile karşılaşacak.