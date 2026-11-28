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Palmeiras, cumartesi günü Copa Libertadores'i tarihinde dördüncü kez kazandı. Brezilya ekibi, Montevideo'daki Estadio Centenario'da oynanan finalde Arjantin temsilcisi Estudiantes de la Plata'yı 1-0 yendi.

Maç öncesinde, on yıl önce yaşanan Chapecoense uçak faciası anıldı. Bundan kısa süre önce Estudiantes'in kalecisi Fernando Muslera (40), ülkesi Uruguay'ın millî marşını duyunca duygularına hâkim olamadı.

Maçın büyük bölümünde teknik kalitesi yüksek bir oyun yoktu. Pozisyonlar azdı ve iki takım da zaman zaman büyük baskı altında görünüyordu.

İkinci yarı henüz başlamıştı ki Palmeiras öne geçti. Gabriel Arthur'un savunma arkasına gönderdiği Kolombiya millî takım oyuncusu Jhon Arias, topu tek dokunuşluk bir kafa pasıyla Ramón Sosa'ya aktardı. Boş durumda kalan Sosa, kafayla ağları buldu: 1-0.

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Maçlarını Montevideo'ya yalnızca yaklaşık 160 kilometre uzaklıkta oynayan Estudiantes, beraberlik golünü aramaya başladı. Guido Carrillo'nun kafa vuruşu tehlike yaratsa da kaleci Carlos Miguel'i geçecek kadar isabetli değildi.

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Zaman zaman sert faullerin ve elbette itiş kakışların yaşandığı maç, tipik bir Güney Amerika karşılaşmasını andırıyordu. Top çoğunlukla orta sahadaydı; Palmeiras'ın istediği de tam olarak buydu.

Son bölümde Estudiantes, Tomas Palacios ile gole bir kez daha yaklaştı. Palacios'un voleyle gönderdiği top, Miguel'e çarpıp dışarı çıktı ve maçın son ciddi fırsatı da kaçmış oldu.

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Palmeiras, Güney Amerika'nın en büyük kulüp turnuvasını daha önce 1999'da, ardından yakın dönemde 2020 ve 2021'de kazanmıştı. Böylece Libertadores'teki şampiyonluk sayısını Estudiantes'inkiyle eşitledi (1968, 1969, 1970, 2009).

Série A'yı şampiyon Flamengo'nun ardından ikinci sırada bitirecek olan Palmeiras, artık 6 Aralık'ta Grêmio ile oynayacağı Copa do Brasil finaline odaklanabilir. São Paulo ekibi, arada sezonun son lig maçında 12. sıradaki Coritiba'yı evinde ağırlayacak.