Palmeiras, Brezilya futbolunun 12 lig şampiyonluğuyla en çok kupa kazanan kulübü olabilir, ancak son iki sezonda zafere ulaşamayan Alviverde, bir kez daha bu göz alıcı ödüle uzanmak için büyük istek duyuyor. Bu sezon işi bitirip bitiremeyeceklerini görmek için neden maç biletinizi bugün ayırtmayasınız?

2024'te Botafogo'nun 6 puan gerisinde ikinci, 2025'te ise Flamengo'nun 3 puan arkasında ikinci olan Sao Paulo ekibi, bu dönem ivmesini koruyup hedefe ulaşmak isteyecektir. Palmeiras bu yıl şampiyonluk rakipleri Flamengo, Athletico Paranaense ve Fluminense karşısında unutulmaz Serie A galibiyetleri almış olabilir, ancak ayağını gazdan çekme lüksü olmadığını biliyor.

Palmeiras'ta bu sezon gol yollarında öne çıkan belirgin bir lig performansçısı olmasa da, eski Manchester United ve Fulham yıldızı Andreas Pereira asist tarafında kilit rol oynamayı sürdürüyor. Ekip ayrıca yabancı yıldızları José Manuel López, Ramón Sosa, Mauricio ve Jhon Arias'ın parlamaya devam etmesini umuyor.

Brezilya futbol sahnesi önümüzdeki aylarda oldukça hareketli olacak ve siz de yerinizi alarak canlı aksiyona tanıklık edebilirsiniz. GOAL, Palmeiras biletleri, fiyatları, nasıl satın alınacağı ve çok daha fazlasıyla ilgili tüm detayları sizin için derledi.

Yaklaşan Palmeiras maçları

Tarih ve saat (yerel) Karşılaşma Konum Bilet Paz, 23 Ağu (16.00) Serie A: Palmeiras - Vasco da Gama Nubank Parque, São Paulo Biletler Çar, 26 Ağu (21.30) Copa do Brasil Ç/F 1. maç: Palmeiras - Santos Nubank Parque, São Paulo Biletler Paz, 30 Ağu (19.30) Serie A: Mirassol FC - Palmeiras Estádio José Maria de Campos Maia, Mirassol Biletler Çar, 2 Eyl (21.30) Copa do Brasil Ç/F 2. maç: Santos - Palmeiras Vila Belmiro Stadium, Santos Biletler Paz, 6 Eyl (18.30) Serie A: Botafogo - Palmeiras Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro Biletler Paz, 13 Eyl (15.00) Serie A: Palmeiras - São Paulo Nubank Parque, São Paulo Biletler Paz, 20 Eyl (15.00) Serie A: Gremio - Palmeiras Arena do Grêmio, Porto Alegre Biletler Çar, 7 Eki (15.00) Serie A: Palmeiras - Esporte Clube Bahia Nubank Parque, São Paulo Biletler

Palmeiras biletleri nasıl alınır?

Resmi Palmeiras maç biletleri yalnızca kulübün özel biletleme sitesi Ingressos Palmeiras üzerinden çevrim içi olarak satın alınabilir. Biletler genellikle her maç gününden yaklaşık 5 ila 7 gün önce, yapılandırılmış öncelik pencereleriyle satışa çıkar.

Palmeiras, São Paulo'daki evi Nubank Parque'da oynanan tüm maçlar için kademeli bir "dalga" sistemi kullanır:

1-3. günler (kulüp üyeleri önceliği): Satışların ilk birkaç günü yalnızca Avanti (Sócio Torcedor) taraftar kulübü üyelerine açıktır.

4. günden itibaren (genel satış): Üye satış pencerelerinin ardından bilet kalırsa, genel satış çevrim içi olarak başlar.

Maç günü: Maçların tükenmediği nadir durumlarda Allianz Parque'daki fiziki gişelerde kalan koltuklar satılabilir, ancak özellikle Corinthians'a karşı oynanan Paulista Derbisi gibi yüksek profilli karşılaşmalar için önceden çevrim içi satın alma şiddetle tavsiye edilir.

Buna ek olarak taraftarlar, Palmeiras maç biletlerini ikincil piyasadan da satın alabilir. Ticombo, alternatif kanallar üzerinden yer bulmak isteyenler için önde gelen satıcılardan biridir ve son dakika bileti arayan taraftarlara güvenilir bir seçenek sunar.

Palmeiras biletleri ne kadar?

Nubank Parque'daki standart Palmeiras iç saha maçları için resmi gişe fiyatındaki biletler genellikle standart karşılaşmalarda 100 R$ ile 260 R$ (18-48 ABD doları) arasında değişir, ancak bu fiyatlar Copa Libertadores gibi premium derbiler ve eleme aşaması turnuva maçlarında 180 R$ - 500 R$+ (33-90+ ABD doları) seviyesine çıkar.

Bilet fiyatları ve bulunabilirlik, doğrudan stadyum kategorilerine ve kulübün resmi üyelik kategorilerine bağlıdır.

Ek bilgi için kulübün resmi bilet portalını veya güncel bulunabilirlik için Ticombo gibi ikincil yeniden satış sitelerini takip edin.

Nubank Parque hakkında bilmeniz gereken her şey

Nubank Parque (eski adıyla Allianz Parque), Brezilya'nın São Paulo kentinde, tarihi Parque Antarctica arazisinde bulunan dünya standartlarında çok amaçlı bir stadyumdur. 2014'te açılan tesis, Campeonato Brasileiro Série A ekibi Palmeiras'ın evi olmasının yanı sıra uluslararası maçlara da ev sahipliği yapar. Mekân, futbol maçlarında 43.713, büyük uluslararası müzik konserlerinde ise 55.000'e kadar seyirci kapasitesine sahiptir.

Futbolun dışında Nubank Parque, IQ Magazine'in Stadium Stars Report'u tarafından canlı müzik ve eğlence için dünya genelindeki en iyi 20 stadyum mekânı arasında gösterildi ve Latin Amerika'da önde gelen turne duraklarından biri olarak hizmet veriyor.

2026'da stadyum, Allianz ile isim hakları anlaşmasını sona erdirdi ve Brezilyalı finansal teknoloji şirketi Nubank ile yeni bir ortaklığa girdi. Tesisin yeni adını belirlemek için Palmeiras taraftarları arasında çevrim içi bir anket başlatıldı. Sunulan seçenekler Nubank Arena, Parque Nubank ve Nubank Parque idi; bunlar arasında en fazla oyu sonuncusu aldı.

Palmeiras rekorları ve istatistikleri listesi

Palmeiras (Sociedade Esportiva Palmeiras), Brezilya ve Güney Amerika futbol tarihinin en başarılı kulüplerinden biridir.

Başarılar ve kupa öne çıkanları

Campeonato Brasileiro Série A: 12 şampiyonluk (tüm zamanların ulusal rekoru) (1960, 1967 (RGP), 1967 (TB), 1969, 1972, 1973, 1993, 1994, 2016, 2018, 2022, 2023)

Copa do Brasil: 4 şampiyonluk (1998, 2012, 2015, 2020)

Copa Libertadores: 3 şampiyonluk (1999, 2020, 2021)

Bireysel oyuncu rekorları

En fazla maça çıkanlar: Ademir da Guia (902), Emerson Leão (621)

En fazla gol atanlar: Heitor (327), César Maluco (182)

İlk küresel şampiyonlar

Palmeiras, 1951 Copa Rio'yu Juventus'u yenerek kazandı. Sekiz takımlı bu tarihi turnuva, yaygın şekilde tarihteki ilk uluslararası kulüp şampiyonası olarak kabul edilir.



