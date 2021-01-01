Brezilya'yı yasa boğan uçak kazası: Altı ölü!

Brezilya ekibi Palmas'ın başkanı ve dört futbolcusu uçak kazasında hayatını kaybetti.

Serie D takımlarından Palmas'ın başkanı Lucas Meira ve kulübün dört futbolcusu gerçekleşen uçak kazasında hayatını kaybetti.

Pilotun da hayatını kaybettiği uçak kazasında kurtulanın olmadığı açıklanırken hayatını kaybeden futbolcuların Lucas Praxedes, Guilherme Noe, Ranule ve Marcus Molinari olduğu ifade edildi.

Copa Verde maçı için Goiana'ya hareket eden Palmaslı futbolcular, burada 25 Ocak Pazartesi günü Vila Nova takımıyla karşı karşıya gelecekti. Kazanın ardından karşılaşmanın ertelenmesi bekleniyor.