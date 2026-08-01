Igor Paixão, Leeds United'ın kısa listesine girdi. Transfer gazetecisi Santi Aouna, cumartesi günü X'te bunu bildirdi. Ancak Olympique Marseille'in Brezilyalı kanat oyuncusu için oldukça yüksek bir bonservis bedeli talep ediliyor.

Aouna'ya göre Marseille ile eski Feyenoord forvetinin menajerliği arasında halihazırda temas kuruldu. İddialara göre Paixão, şu anda Leeds United'ın listesindeki üçüncü sırada yer alıyor.

Marseille'in sahibi Frank McCourt, kanat oyuncusunu kolay kolay bırakmak istemiyor ve en az 50 milyon euro talep ediyor. Leeds United ise şu anda 30 ila 35 milyon euro arasında bir rakam düşünüyor.

Güney Fransa'da dört sezon daha sözleşmesi bulunan Paixão için Premier League ekibinin kısa vadede teklif yapıp yapmayacağı belirsizliğini koruyor. Transfermarkt, oyuncunun güncel değerini 35 milyon euro olarak gösteriyor.

Leeds United, geçen sezon da Brezilyalı oyuncuyla ilgileniyordu ve onun için 30 milyon euronun üzerinde bir bedeli gözden çıkarmıştı. Sonunda Feyenoord ile 30 milyon euro karşılığında, bonuslar hariç, anlaşan taraf Marseille oldu.

Paixão, şu ana kadar Marseille formasıyla Ligue 1'de altı gol ve beş asistlik katkı verdi. Şampiyonlar Ligi'nde ise dört kez fileleri havalandırdı ve buna bir de asist ekledi.

Eski Feyenoordlu oyuncu, geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nin ilk bölümünde müthiş bir form grafiği yakalamıştı. Ajax'a karşı iki gol attı; Marseille, rakibini 4-0 mağlup etti.