Fransız oyuncu, her zamanki sakinliğinden sıyrıldı

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Bayern Münih, bu akşam Şampiyonlar Ligi kapsamında Viking FK ile oynadığı ve 3-3 biten sürpriz beraberlikte ağır bir darbe aldı. Fransız yıldızı Michael Olise, 73. dakikada kendisine pahalıya mal olan sinirsel bir davranış nedeniyle kırmızı kart gördü.

Olise, maç boyunca alışılmış soğukkanlılığını yitirdi; önce Henrik Heggheim'in formasını çektiği için sarı kart gördü, ardından birkaç saniye içinde kırmızı kartla oyun dışı kalmasına yol açan hareketi yaptı.

Hakem Fransız oyuncuya sarı kartı gösterirken, olayın çevresinde bir grup futbolcu toplandı ve bu sırada Olise topu Zlatko Tripić'in kafasına doğru fırlattı. Bu davranışı doğrudan gören hakem, oyuncuya ikinci sarı kartı ve ardından kırmızı kartı gösterdi.

Olise'nin kırmızı kart görmesi kritik bir anda geldi; zira Bayern Münih 3-2 önde durumdaydı. Ancak Alman ekibi üstünlüğünü koruyamadı ve 90. dakikada beraberlik golünü yedi, böylece turnuvadaki yolculuğunda iki değerli puan kaybetti.

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Fransız oyuncunun bu davranışının sonuçları maçın skoruyla sınırlı kalmayacak. Olise, kırmızı karttan kaynaklanan cezası nedeniyle Bayern Münih'in Şampiyonlar Ligi üçüncü haftasında önümüzdeki çarşamba günü Arsenal ile oynayacağı merakla beklenen karşılaşmada forma giyemeyecek.