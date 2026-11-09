Michael Carrick'in Manchester United'daki geleceği belirsizliğini korumaya devam ediyor; son anlarda Aston Villa karşısında durumu kurtarmayı başarmış olsa da, kulüp yöneticileri teknik ekibin başında kalmaya devam etmesi konusunda nihai tutumlarını henüz netleştirmiş değil.

United, son iki maçta farklı bir savaşçı ruh sergiledi. Şampiyonlar Ligi'nde Roma'ya 2-0 geriye düştükten sonra karşılaşmayı 3-2 kazandı, ardından İngiltere Ligi'nde Aston Villa ile iki kez geriye düşmesine rağmen (2-0 ve 4-2) 4-4 berabere kaldı.

Gazeteci Alex Crook'a göre, bu sabah Carrington antrenman tesislerinde ortam sakindi ve Carrick'in bu dönemde görevinde kalmaya devam etmesi daha olası görünüyor, ancak geleceği hâlâ garanti altında değil.

Crook, Manchester United yönetiminin, daha önce Bournemouth ile berabere kalmanın ardından teknik bir değişiklik yapma olasılığını değerlendirmesinin ardından, teknik direktörün durumunu milli ara sırasında yeniden gözden geçirmeyi planladığını belirtti.

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talkSPORT gazetecisi, masadaki seçeneklerden birinin Carrick'in teknik ekibini yeni isimlerle güçlendirmek olduğuna dikkat çekti.

Bu planın daha önce hayata geçirilmek üzere olduğunu, zira kulübün geçtiğimiz yaz Bayern Münih yardımcı antrenörü İngiliz Aaron Danks'i hesaplarına kattığını, ancak şu an sezonun ortasında ayrılmasının son derece uzak bir ihtimal gibi göründüğünü, özellikle de daha büyük sorumluluklar üstlenmesi ve Vincent Kompany'nin hastalık döneminde görevlerini başarıyla yerine getirmesinin ardından, aktardı.

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Pochettino: Pahalı bir alternatif

Olası alternatifler arayışı kapsamında Crook, hâlihazırda Amerika Birleşik Devletleri Milli Takımı'nı çalıştıran Mauricio Pochettino'nun Manchester United'ı çalıştırma fırsatını elde etmekten mutluluk duyacağını ortaya koydu.

Dolayısıyla, Yahoo Sport'un aktardığına göre, Tottenham'daki tarihi tecrübesinin ve ardından Chelsea'deki döneminin ardından Premier Lig'deki geniş deneyimi göz önüne alındığında, Arjantinli teknik adam, Manchester United yönetiminin Carrick'ten vazgeçmesi hâlinde görevi üstlenme ihtimaliyle anılan isimlerden biri olmaya devam ediyor.

Pochettino, transfer piyasasındaki mütevazı bütçesine rağmen Tottenham'ı dört kez üst üste ilk dört sıradan birine taşıdı. Ayrıca Tottenham, onun yönetimindeki dönemde 2018-19 UEFA Şampiyonlar Ligi finaline ulaştı.

Arjantinli teknik adam daha sonra Chelsea ile ligde altıncı sırayı elde etti, ayrıca tek bir sezonun ardından karşılıklı anlaşmayla ayrılmadan önce takımı Lig Kupası finaline ve İngiltere Federasyon Kupası yarı finaline taşıdı.

Paris Saint-Germain'in eski teknik direktörünün Amerika Birleşik Devletleri Milli Takımı ile sözleşmesi bulunuyor ve dolayısıyla United, hizmetlerini güvence altına almak isterse yüklü bir tazminat ödemek zorunda kalacak.

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