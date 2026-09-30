Paha biçilemez bir başarıya imza atıyor: Diomande, Mourinho'ya baskı yapıyor ve Vinicius'un tahtını tehdit ediyor

Real Madrid'in yeni transferi Fildişi Sahilli Yan Diomande'nin, özellikle ikisinin de sol kanat mevkiinde oynamayı tercih etmesi nedeniyle, Brezilyalı takım arkadaşı Vinicius Junior üzerindeki baskıyı artıracağı görülüyor.

Diomande sağ kanatta da uyum sağlayabiliyor, ancak en iyisini sol kanatta ortaya koyuyor. Bu, dün salı günü Afrika Uluslar Kupası elemelerinde Fildişi Sahili Milli Takımı ile Somali karşısında muhteşem bir performans sergilediğinde açıkça görüldü.

Katalan Mundo Deportivo gazetesine göre, Diomande'nin ortaya koyduğu performans birçok kişinin dile getirdiği soruyu daha da keskinleştiriyor: Mourinho (Real Madrid teknik direktörü) Vinicius'u yedek kulübesine oturtup Yan Diomande'ye Real Madrid hücumunda sol kanat mevkiini vermeli mi?

Fildişi Sahili Milli Takımı'nın üst düzey bir rakiple karşılaşmadığı doğru, ancak Somali Milli Takımı toplu bir savunmaya dayanıyordu ve bu, Yan Diomande gibi bir kanat oyuncusu için tam da gereken şeydi. Bu nedenle Real Madrid oyuncusunun performansı övgüyü hak ediyor.

Yan Diomande 6 çalımdan 5'ini tamamladı, 3 şut çekti ve paslarıyla takım arkadaşlarına 3 fırsat daha yarattı. Gol atmadığı ya da gol pası vermediği doğru, ancak bu tür maçlarda paha biçilmez bir şeyi başardı: fırsat yaratmak.





Kanat oyuncusu üzerine baskı yaptığında derinliğe akın ediyor, boşluk bulduğunda savunmacıları çalımlıyor ve topu aldığında çoğu zaman bir şeyler oluyor, bu da oyunu iyileştiriyor.

Katalan gazetenin belirttiğine göre, tüm bunlar son zamanlarda ister Real Madrid'de ister Brezilya Milli Takımı'nda olsun, etkisiz oyuncu Vinicius sahaya girdiğinde yaşananlarla tamamen tezat oluşturuyor.

Yan Diomande kendine güveniyor gibi görünüyor; Mourinho ona düzenli olarak oynama süresi verirse, en iyisini ortaya koymak için uzun bir uyum sürecine ya da büyük bir tereddüde ihtiyaç duymuyor.

Vinicius'un harika bir futbolcu olduğu ve bunu sahada kanıtladığı doğru, ancak en iyi seviyesini sergilediği günlerin üzerinden uzun zaman geçti. Hızla akan futbol dünyasında, Vinicius'u Real Madrid'de bir yedek oyuncu olarak hayal etmek giderek daha doğal görünüyor.