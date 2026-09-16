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Paderborn - VfB Stuttgart maçının biletleri nasıl alınır: Bundesliga bilet fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

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Paderborn
VfB Stuttgart
Bundesliga

Paderborn, Bundesliga'da VfB Stuttgart ile karşı karşıya geliyor. İşte biletlerinizi nasıl alabileceğiniz

Paderborn, 10 Ekim 2026 Cumartesi günü Paderborn'daki Home Deluxe Arena'da VfB Stuttgart'ı konuk edecek.

İki takım arasındaki geçmiş karşılaşmalarda VfB Stuttgart açık bir üstünlük kurdu; son dört resmi maçın üçünü kazandı ve birinden beraberlikle ayrıldı. İki ekibin son resmi karşılaşması 31 Ocak 2023'te DFB-Pokal'da oynandı ve VfB Stuttgart, Paderborn deplasmanında 2-1 kazandı.

Bırakın GOAL, Paderborn - VfB Stuttgart maçı için bilet almayla ilgili bilmeniz gereken her şeyi, biletlerin nereden alınacağını ve fiyatlarının ne kadar olduğunu size aktarsın.

Paderborn - VfB Stuttgart Bundesliga maçı ne zaman başlayacak?

Paderborn - VfB Stuttgart maçı, 10 Ekim 2026 Cumartesi günü Paderborn'daki Home Deluxe Arena'da oynanacak.

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Bundesliga - Hafta 5
Home Deluxe Arena

Paderborn - VfB Stuttgart Bundesliga biletleri nasıl alınır?

Paderborn - VfB Stuttgart maçı için bilet satın alma süreci, ev sahibi mi yoksa deplasman tribününde mi oturmayı planladığınıza bağlıdır; çünkü iki kulüp de bilet dağıtımını ayrı resmi kanallar üzerinden yürütüyor.

Resmi birincil pazar

  • Ev sahibi taraftarlar (SC Paderborn tribünü):
    • Biletleri doğrudan SC Paderborn 07'nin resmi online bilet mağazası üzerinden veya Home Deluxe Arena'daki stat gişesinden satın alabilirsiniz. Kulüp üyeleri ve kombine sahipleri, kalan biletler genel satışa sunulmadan önce genellikle öncelikli erişim hakkı elde eder.
  • Deplasman taraftarları (VfB Stuttgart tribünü):
    • Satın alma işlemini resmi VfB Stuttgart bilet portalı üzerinden yapabilirsiniz. Deplasman tribünü kontenjanları neredeyse tamamen VfB Stuttgart kulüp üyelerine ve resmi taraftar kulüplerine dağıtılır.

Paderborn - VfB Stuttgart Bundesliga biletleri ne kadar?

Paderborn - VfB Stuttgart maçı için bilet fiyatları, satın alımı doğrudan kulüplerin resmi kanalları üzerinden mi yoksa ikincil bilet pazarları üzerinden mi yaptığınıza göre değişiklik gösterir.

Birincil pazar (resmi gişe)

Home Deluxe Arena'da kulüplerin resmi kanalları üzerinden doğrudan satın alındığında, nominal bilet fiyatları genel olarak şu aralıklarda yer alır:

  • Ayakta seyirci bölümleri (Stehplatz): 14,50 € - 16,50 €
  • Standart oturmalı bölümler (Sitzplatz): 29,00 € - 39,00 €

Paderborn - VfB Stuttgart Bundesliga: Bilmeniz gereken her şey

Paderborn - VfB Stuttgart form durumu

Paderborn, son beş maçında bir galibiyet, iki beraberlik ve iki mağlubiyet aldı. Takımın son karşılaşması, 5 Eylül'de Freiburg'a karşı Bundesliga'da aldığı 1-0'lık yenilgiydi. Bundan önce ligde Mainz 05 ile 0-0 berabere kaldı ve DFB-Pokal'da 1. FC Phoenix Luebeck'i 4-2 mağlup etti. Bu beş maçta Paderborn sekiz gol atarken altı gol yedi.

Stuttgart ise son beş maçında üç galibiyet, bir mağlubiyet ve bir beraberlik aldı. Ekibin son sonucu, 4 Eylül'de Cologne karşısında Bundesliga'da aldığı 4-1'lik galibiyetti; bir önceki hafta ise Bayern Munich'e 5-1 kaybetmişti. Takım ayrıca bu süreçte DFB-Pokal'da Hansa Rostock'u 4-0 mağlup etti. Stuttgart, söz konusu beş maçta 13 gol atarken sekiz gol yedi.

SCP

SCP - Form

SVW
B2-2
PHL
K2-4
M05
B0-0
SCF
K0-1
BVB
K3-0
Atılan Gol (Yenilen Gol)
6/8
2,5 golün üzerindeki maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
2/5
VFB

VFB - Form

HRO
K0-4
FCB
K5-1
KOE
K4-1
VIK
K3-1
TSG
K2-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
13/9
2,5 golün üzerindeki maçlar
5/5
Her iki takım da gol attı
4/5

Paderborn - VfB Stuttgart: Son karşılıklı maç karnesi

Bu iki kulüp arasındaki son karşılaşma 31 Ocak 2023'te DFB-Pokal'da oynandı ve Stuttgart, Paderborn deplasmanında 2-1 kazandı. Kayıtlara geçen beş karşılaşmanın genelinde Stuttgart dört galibiyet aldı, bir maç berabere bitti ve Paderborn hiç kazanamadı. Stuttgart ayrıca bu seride daha fazla gol attı; buna 2002 DFB-Pokal'daki deplasmanda alınan 4-1'lik galibiyet de dahil.

Kafa Kafaya

PaderbornÇizimVfB Stuttgart
0
1
4
DFB Kupası
Paderborn badge
Paderborn
SCP
1
VfB Stuttgart badge
VfB Stuttgart
VFB
2
MS
Bundesliga
Paderborn badge
Paderborn
SCP
1
VfB Stuttgart badge
VfB Stuttgart
VFB
2
MS
Bundesliga
VfB Stuttgart badge
VfB Stuttgart
VFB
0
Paderborn badge
Paderborn
SCP
0
MS
DFB Kupası
VfB Stuttgart badge
VfB Stuttgart
VFB
3
Paderborn badge
Paderborn
SCP
2
MS
DFB Kupası
Paderborn badge
Paderborn
SCP
1
VfB Stuttgart badge
VfB Stuttgart
VFB
4
MS
3Attığı Gol9
Maç 2.5 üstü golle bitti3/5
Her iki takım da gol attı3/5
#PKBKFA+/-PuanForm
1
FreiburgFreiburgSCF
3300101+99
K
K
K
2
DortmundDortmundBVB
330082+69
K
K
K
3
AugsburgAugsburgFCA
321093+67
B
K
K
4
Bayern MünihBayern MünihFCB
321072+57
K
B
K
5
RB LeipzigRB LeipzigRBL
320193+66
K
K
K
6
ElversbergElversbergELV
320187+16
K
K
K
7
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
311185+34
B
K
K
8
Mainz 05Mainz 05M05
311163+34
K
K
B
9
Eintracht FrankfurtEintracht FrankfurtSGE
311178-14
K
K
B
10
Werder BremenWerder BremenSVW
311156-14
B
K
K
11
Schalke 04Schalke 04S04
311134-14
K
B
K
12
FC KölnFC KölnKOE
311157-24
B
K
K
13
HoffenheimHoffenheimTSG
310267-13
K
K
K
14
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
310268-23
K
K
K
15
PaderbornPaderbornSCP
301204-41
K
K
B
16
Union BerlinUnion BerlinFCU
3012410-61
K
K
B
17
MönchengladbachMönchengladbachBMG
3003312-90
K
K
K
18
Hamburger SVHamburger SVHSV
3003012-120
K
K
K
Şampiyonlar Ligi
Avrupa Ligi
Europa Conference League Qualification
Küme Düşme Play-off
Küme Düşme

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