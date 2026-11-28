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Bundesliga'da Paderborn gol olup yağıyor ve Schalke 04'ü gole boğuyor: Maç 8-1 bitiyor. Sezona iyi başlangıcını sürdüren ligin yeni ekibi dokuzuncu sıraya yükselirken Gelsenkirchen ekibini sondan üçüncü sıraya itiyor. Schalke'nin krizi derinleşiyor ve yeniden küme düşme ihtimali giderek güçleniyor.

Ev sahibi ekipte, ligde şimdiye kadar attığı gol sayısına (8) tek bir maçta ulaşırken, öne çıkan isim İtalyan kökenli bir futbolcu. Doğum yeri Almanya'nın Pforzheim kenti olsa da adı ve soyadı İtalyan kökenlerini açıkça ele veriyor. Söz konusu isim, Schalke kalecisi Lorius Karius'a karşı hat-trick yapan ve uzun süre unutamayacağı bir gün yaşayan Stefano Marino.

Ancak dikkat: Bu performans yalnızca tek maçlık bir parlama olmayabilir. Marino için henüz başındaki kariyerinin ilk büyük çıkışı ve yeni sürprizlerin habercisi olabilir. 2004 doğumlu, 22 yaşında, hem İtalyan hem Alman vatandaşı olan Marino, Almanya'da A takım düzeyindeki ilk yılında Bundesliga ve kupada çıktığı 13 maçta 6 gol attı. Genç millî takımlara da seçildi ama İtalya açısından ne yazık ki şu ana kadar yalnızca Alman millî takımının alt yaş kategorileri onunla ilgilendi. Eylül 2023'te Almanya U20 takımına ilk kez davet edildi. Yeni bir Tresoldi vakası mı geliyor?

1,86 metre boyunda, fiziksel açıdan güçlü ve gol sezgisi yüksek olan Marino, kariyerine Karlsruher'de başladı. Ardından deneyim kazanmak için kiralık olarak Astoria Walldorf'a gitti ve orada 8 gol attı. Daha sonra Hannover onu kadrosuna kattı ancak yalnızca ikinci takımında oynattı. Sonrasında ise genç yetenekleri keşfetme konusunda genellikle başarılı olan Paderborn devreye girdi.

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Önce Paderborn'a geçiş, ardından 2. Bundesliga basamağı geldi. Geçen sezon attığı 7 golle en üst lige yükselmede önemli rol oynadı. Şimdi ise daha fazla alan bulduğu ve seviyenin daha yüksek olduğu bu ligde Stefano herkesi şaşırtıyor. Yalnızca 150 bin avroya transfer edilen oyuncunun değeri şimdiden büyük ölçüde arttı. Üstelik Şampiyonlar Ligi finalinde de oynamış bir kaleciye karşı yaptığı bu hat-trick değerini daha da yükseltecek.

Klasik bir dokuz numara olan Marino'nun hâlâ gelişime açık yönleri var. Güce dayalı bir oyun oynuyor; geriden koşu yaparak boş alanlara sızma, önde kurulan savunma hatlarından yararlanma ve rakip savunmayı geri çekilmeye zorlama konusunda oldukça iyi. Boş alanlara hızla hareketleniyor ve ceza sahasında iyi pozisyon alıyor.

Elbette teknik açıdan, topu saklama ve ilk kontrolünün kalitesi bakımından gelişebilir ve gelişmesi de gerekiyor. Yine de başlangıç noktası çok iyi. Üstelik Klopp'un takımının bu mevkide yaşadığı sıkıntılar düşünüldüğünde, kim bilir, belki de önümüzdeki aylarda Almanya A Millî Takımı'na davet edilir.